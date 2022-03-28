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101 yaşında lise diploması aldı

ABD'nin Batı Virginia eyaletinde yaşayan Merrill Pittman Cooper, hayalini kurduğu lise diplomasına 101 yaşında kavuştu.

28 Mart 2022 Pazartesi 10:53
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101 yaşında lise diploması aldı
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Batı Virginia'da yaşayan 101 yaşındaki Merrill Pittman Cooper, başarılı bir kariyere sahip olmasına rağmen lise diploması olmadığı için pişmanlık duyuyordu.

Cooper'ın ailesi, 2018 yılında Jefferson County Schools’a ulaştı.

Harpers Ferry Ulusal Tarih Parkı, Storer College Ulusal Mezunlar Derneği ve Batı Virginia Eğitim  Bakanlığı’nın ortak çalışmasıyla Cooper'ın hayali gerçek oldu.

Mezuniyet töreni düzenlendi

19 Mart’ta Cooper’a fahri diploma verildi ve ailesinin de katıldığı özel bir mezuniyet töreni düzenlendi.

Cooper, 1934-1938 yılları arasında Storer College'da eğitim görmüş ancak maddi nedenlerden dolayı eğitimine son vermek zorunda kalmıştı.

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