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103 yaşında paraşüt rekoru

İsveçli Ruth Larsson, 103 yaşında dünya tarihinde paraşütle atlama yapan en yaşlı kişi olarak Guinness dünya rekorunu kırdı.

31 Mayıs 2022 Salı 14:22
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103 yaşında paraşüt rekoru

İsveç’te yaşayan 103 yaşındaki Ruth Larsson, geçtiğimiz Pazar günü yaptığı atlayışla dünya tarihinde paraşütle atlama yapan en yaşlı kişi oldu.

Guinness dünya rekorunu kıran Larsson’un yaklaşık 13 yıldır paraşütle atlama üzerine eğitim aldığı belirtildi.

Larsson, İsveç haber ajansı TT'ye verdiği demeçte, "Bunu yapmak harikaydı, uzun zamandır düşünüyordum. Her şey planlandığı gibi gitti" diye konuştu.

2019 yılında ilk paraşütle atlayışını 101 yaşında gerçekleştiren Larsson, 29 Mayıs Pazar günü İsveç'in Motala kentinde paraşütçü Jomacki Johansson'la birlikte rekor kıran atlayışını tamamladı.

103 yaşındaki Larsson, "Yukarıdan yavaşça süzülmek çok güzel, iyi hissettiriyor" dedi.

Paraşütle atlayan ilk İsveçli ise, 1920'de Ruth Larsson iki yaşındayken Axel Raoul Thörnblad tarafından gerçekleştirilmişti.

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