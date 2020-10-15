11 gün boyunca aralıksız olarak 12 bin kilometre uçan kuş dünya rekoru kırdı

YEME-İÇME İÇİN MOLA VERMEDİ Alaska'dan Yeni Zelanda'ya 11 günde 12 bin kilometreden fazla mesafe kat ederek ulaşan çubuk kuyruklu limosa kuşu dünya rekoru kırdı. Kuşun yolculuğunu uydudan takip eden bilim insanları, limosanın jet uçağına benzer bir aeorodinamik yapıya sahip olduğunu ve yolculuğu süresince yemek ve su içmek için mola vermediği açıkladı.

Kuşların göç yollarını araştıran bilim insanlarından oluşan Global Flyway Network'ten araştırmacıların yaptığı çalışma kapsamında, çubuk kuyruklu limosa, 16 Eylül'de Alaska'nın güneybatısından yola çıktı ve saatte 90 kilometreye kadar hıza çıkarak, 11 günün ardından Yeni Zelanda’nın Auckland kenti yakınlarındaki bir koya ulaştı.

UYDUDAN İZLENDİ Bacaklarına takılan mavi, kırmızı ve beyaz halkalara atıfta bulunularak 4BBRW adı verilen erkek kuşun, aynı zamanda bilim adamlarının yolculuğunu takip edebilmesi için sırtının alt kısmına 5 gramlık bir uydu vericisi takıldığı aktarıldı.

UÇUŞTAN ÖNCE AĞIRLIĞININ İKİ KATINA ULAŞIYOR Rekortmen kuşun araştırmacılar tarafından yola çıkmadan önce iki ay boyunca istiridye ve soluncanla beslenen 4 limosadan biri olduğu açıklandı. Standart ağırlığı 190 gr ile 400 gr arasında olan erkek çubuk kuyruklu limosa, uzun bir uçuştan önce ağırlığının iki katına çıkabiliyor, ancak yükü hafifletmek için iç organlarını küçültüyor.

Bununla birlikte, kuşların Alaska'dan ayrıldıktan sonra Aleut Adaları üzerinden Pasifik Okyanusu'na yöneldiği belitildi. Yolculuğun, grubu Avustralya'ya doğru iten güçlü doğu rüzgarları nedeniyle uzadığı düşünülüyor.

DÜNYA REKORU KIRDI Uydu 12 bin 854 km'lik bir noktadan noktaya uçuş kaydetti, ancak bilim insanları, yuvarlama hataları hesaba katıldığında yolculuğun 12 bin 200 km civarında olduğunu söyledi. Bununla birlikte, toplam uçuş süresinin 224 saat olduğu tahmin ediliyor. Daha önce, bir kuşun kaydedilen en uzun kesintisiz uçuşu, 11 bin 680 km ile 2007 yılında kaydedilmişti. Uçuş, ak karınlı ebabil kuşu tarafından gerçekleştirilmişti.

KARAYI ÖZELLİKLE PAS GEÇTİLER

Araştırmacı Dr. Jesse Conklin, konuyla ilgli yaptığı açıklamada, “Dünyanın neresinde olduklarını biliyorlar gibi görünüyor. Bunu gerçekten açıklayamayız, ancak kullandıkları bir haritanın var olduğunu seziyoruz. Pasifik'in ortasında günlerce hiç toprağın olmadığı açık okyanus üzerinde uçtular ve özellikle karadan kaçındılar. Sanki karadan uçarlarsa yolculuklarının aksayacağını biliyor gibiydiler” dedi.