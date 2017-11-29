Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
102660
ALTIN
164.590
DOLAR
3.9531
STERLİN
5.2940
EURO
4.6948
Beslediği 7 metrelik yılan boğarak öldürdü!
Beslediği 7 metrelik yılan boğarak...
Kraker yer gibi çivi yiyen adam!
Kraker yer gibi çivi yiyen...
Bir çek ile tüm hayatı değişti!
Bir çek ile tüm hayatı...
Uzmanlar uyarıyor: Alışveriş merkezlerinde uzun süre kalmayın!
Alışveriş merkezlerinde uzun süre kalmayın!
Evinizdeki kötü enerjilerinden kurtulun
Evinizdeki kötü enerjilerinden kurtulun

11 yaşındaki kız 25 bin dolar değerindeki bilim ödülünün sahibi oldu

Amerikan basını 11 yaşında yaptığı projeyle 25 bin dolar değerindeki bilim ödülünün sahibi olan Colorado'lu Gitanji Rao'yu konuşuyor.

29 Kasım 2017 Çarşamba 10:57
11 yaşındaki kız 25 bin dolar değerindeki bilim ödülünün sahibi oldu
banner10

Geliştirdiği bir cihazla içme suyunun içindeki kurşun oranını ölçebilen Rao, 'Amerika'nın en genç bilim insanı'ünvanının sahibi oldu. 

11 yaşındaki kız bu cihazı geliştirirken maliyet düşürücü tedbirlerin kurşun ve diğer toksinleri içeren kusurlu içme suyuna yol açan Flint, Michigan'daki su krizinden esinlenildi.

25 bin dolarlık ödülün sahibi olan Rao, "Cihazımı kısa bir sürede daha çok eliştirmeyi planlıyoruz, böylece kısa bir süre piyasaya çıkabilir" açıklamasında bulundu.

Rao, cihazının fiyatıyla şuan piyasada bulunanlara rekabetçi bir alternatif haline gelebileceğini düşünüyor. "Prototipi yapmanın maliyeti sadece 20 dolar, ancak tüm malzemeler özel üretildi. Seri üretim maliyetinin bundan çok daha düşük olmasını bekliyorum." dedi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avusturya'da okul öncesi Almanca eğitimi verilecek
Avusturya'da okul öncesi Almanca eğitimi verilecek
İtalya’da doğurganlık yine düşük çıktı
İtalya’da doğurganlık yine düşük çıktı
İsrail'in Kudüs'teki Filistinli sayısını azaltma planı onaylandı
İsrail'in Kudüs'teki Filistinli sayısını azaltma planı onaylandı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim