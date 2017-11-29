11 yaşındaki kız 25 bin dolar değerindeki bilim ödülünün sahibi oldu

Geliştirdiği bir cihazla içme suyunun içindeki kurşun oranını ölçebilen Rao, 'Amerika'nın en genç bilim insanı'ünvanının sahibi oldu.

11 yaşındaki kız bu cihazı geliştirirken maliyet düşürücü tedbirlerin kurşun ve diğer toksinleri içeren kusurlu içme suyuna yol açan Flint, Michigan'daki su krizinden esinlenildi.

25 bin dolarlık ödülün sahibi olan Rao, "Cihazımı kısa bir sürede daha çok eliştirmeyi planlıyoruz, böylece kısa bir süre piyasaya çıkabilir" açıklamasında bulundu.

Rao, cihazının fiyatıyla şuan piyasada bulunanlara rekabetçi bir alternatif haline gelebileceğini düşünüyor. "Prototipi yapmanın maliyeti sadece 20 dolar, ancak tüm malzemeler özel üretildi. Seri üretim maliyetinin bundan çok daha düşük olmasını bekliyorum." dedi.