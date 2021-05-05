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12-15 yaş arası çocuklarda Covid-19 aşısına onay

Dünya'da ilk: Kanada’dan 12-15 yaş arası çocuklarda Covid-19 aşısına onay!

05 Mayıs 2021 Çarşamba 19:05
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12-15 yaş arası çocuklarda Covid-19 aşısına onay

Kanada Federal sağlık kurumu, BioNTech - Pfizer tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının 12 ila 15 yaş arası çocuklara uygulanmasının onayladığını duyurdu.

Daha önce 16 yaş ve üzeri kişiler için onaylanan BioNTech - Pfizer Covid-19 aşısı ilk kez 16 yaşından küçük çocuklar için onaylandı. 

Health Canada tarafından onaylanan aşı ile ilgili açıklama yapan kurumun baş danışmanı Dr. Supriya Sharma, aşının 12 ila 15 yaş arası çocuklarda güvenli ve etkili olduğuna dair kanıtların ortada olduğunu söyledi.

2 BİN 200 ÇOCUKTAN HİÇBİRİ COVİD'E YAKALANMADI

Geçtiğimiz haftalarda Amerika Birleşik Devletleri'nde 12-15 yaş arası çocuklar üzerinde yapılan çalışmaya  2 bin 200'den fazla denek katılmış, aşılanmış çocukların hiçbirinde Covid-19 vakası görülmediği belirtilmişti..

BioNTech - Pfizer'in Kanada'da çocuklar için onaylanan ilk aşı olduğunu belirten Dr. Supriya Sharma, bunun Kanada'nın Covid-19 ile mücadelesinde önemli bir adım olduğunu söyledi.

UĞUR ŞAHİN: 12 YAŞ ÜSTÜ ÇOCUKLARDA GÜÇLÜ ANTİKOR ÜRETİYOR

Geçtiğimiz günlerde ABD’li Pfizer ile birlikte dünya çapında onaylanan ilk Covid-19 aşısını geliştiren BioNTech’in CEO’su Prof. Dr. Uğur Şahin Almanya’da yayın yapan Der Spiegel’e açıklamalarda bulunmuştu.

Şahin, Spiegel’e yaptığı açıklamada, 12 yaş ve üstü çocuklar için Avrupa ilaç düzenleyicilerine başvurmadan önceki son aşamada olduklarını bildirirken BioNTech’in Mart ayı sonunda yayınlanan denemelerinde, Covid-19 aşısının güvenli ve etkili olduğunu, çocukların güçlü antikor yanıtları ürettiğini yineledi.
 
BioNTech, bu ay ABD düzenleyicilerinden 12 ila 15 yaş arasındaki çocuklar için aşılarının acil olarak kullanımını onaylamalarını istemişti.

ALTI AYLIĞA KADAR BEBEKLERDE DE DENENECEK

Uğur Şahin, Der Spiegel'e yaptığı açıklamada, “5-12 yaş arası çocuklar için denenen Covid-19 aşısının Temmuz ayında ilk sonuçlar gelecek. Eylül ayında da altı aylığa kadar olan bebekler ile ilgili denemelerin sonucunu bekliyoruz” dedi.

BioNTech CEO'su Şahin, "Her şey yolunda giderse, verilerin değerlendirilmesiyle, farklı ülkelerdeki ilgili yaş grubundaki tüm çocuklar için aşı onayına başvurabileceğiz" dedi.

Anahtar Kelimeler:
AşıKanada
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