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12-17 yaşlarındaki 3 bin 732 kişiye aşı ve plasebo yapıldı

Merkezi ABD'de bulunan ilaç şirketi Moderna, koronavirüse karşı geliştirdiği aşının 12-17 yaşlarındaki çocuklarda tam koruma sağladığı bildirdi.

25 Mayıs 2021 Salı 18:56
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12-17 yaşlarındaki 3 bin 732 kişiye aşı ve plasebo yapıldı

Moderna'dan yapılan açıklamada, belirtilen yaş grubuyla ilgili verilerin haziran başında ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) ve diğer küresel düzenleyicilere iletileceği ifade edildi.

12-17 yaşlarındaki 3 bin 732 kişiye aşı ve plasebo yapıldığı aktarılan açıklamada, aşının, söz konusu yaş aralığındaki gençlerde de yetişkinlerde olduğu gibi bağışıklık koruma belirtilerini tetiklediği ve kolda uyuşma ve baş ağrısı gibi geçici yan etkilere neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, aşının her iki dozu da uygulanan gençlerin daha sonra Kovid-19'a yakalanmadığı ancak plasebo yapılanlardan dördünün Koronavirüs olduğu kaydedildi.

Aşının ilk dozunun yapılmasının ardından geçen iki haftada yüzde 93 koruma sağladığı vurgulanan açıklamada, aşının uzun süreli korumasının anlaşılması için deneklerin 12 ay boyunca takip edileceği aktarıldı.

Moderna 16 Mart'ta, salgında kitle bağışıklığı için 6 ay ile 11 yaş arasında Koronavirüs aşı çalışmasına başladığını duyurmuştu.

FDA, 11 Mayıs'ta Amerikan şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in ürettiği Koronavirüs aşısının 12-15 yaş aralığındaki çocuklarda kullanımına onay vermişti.

Son Güncelleme: 25.05.2021 18:58
Anahtar Kelimeler:
ModernaKoronavirüs
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