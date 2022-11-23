12 gün boyunca dönen koyunların gizemi çözüldü!

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada Çin’deki bir çiftlikte yaşayan onlarca koyunun bir daire çizerek döndüğü anlara ait güvelik kamerası görüntüleri büyük yankı uyandırmıştı. People’s Daily’in haberine göre, sadece soyadı açıklanan çiftlik sahibi Miao başlangıçta birkaç koyunun dönmeye başladığını daha sonrasında ise tüm sürünün bu harekete dahil olduğunu belirtmişti. Koyunların dikkat çeken hareketinden sonra hayvanların bozuk yem yemiş olabileceği söyledi. Son iddia ise İngiltere'de bulunan Hartpury Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ndeki Proseför Matt Bell, koyunların fiziksel sağlık durumunun iyi olduğunu ancak psikolojilerinin bozuk olabileceğine işaret etti.

“GERGİN VE SÜREKLİ AYNI HAREKETİ TEKRARLIYORLAR”

Newsweek’e açıklamalarda bulunan Profesör Bell, hayavnaların sürekli olarak dar bir alanda kaldıkları için öfkeyle bu hareketi yaptıklarını söyledi. Bir hayvanın hareketiyle başlayan eylem diğerlerinin sürü psikolojisi şeklinde devam etmesi üzerine 12 gün boyunca dairesel hareketlenme devam etti. Koyunların gergin olduğunun altını çizen Proseför Bell, “Görünen o ki koyunlar uzun süredir aynı alanda kaldıkları için gergin ve sürekli aynı hareketi tekrarlıyorlar” dedi.