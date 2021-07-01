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12 yaşındaki Mishra, dünyanın en genç satranç büyükustası oldu: 19 yıllık rekoru kırdı

Abhi adıyla bilinen 12 yaşındaki Abhimanyu Mishra, büyükusta Sergey Karjakin’in 19 yıl önce kazandığı unvanı elinden alarak dünyanın en genç satranç büyükustası oldu.

01 Temmuz 2021 Perşembe 14:13
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12 yaşındaki Mishra, dünyanın en genç satranç büyükustası oldu: 19 yıllık rekoru kırdı

ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan 12 yaşındaki Abhimanyu Mishra, dünyanın en genç satranç büyükustası olarak tarihe geçti.

Dün Çarşamba Macaristan'ın başkenti Budapeş'te düzenlenen turnuvada, kendisiyle yaşıt Hint usta Leon Mendonca'nın kritik son 3. normunu alarak, 'dünyanın en genç büyükustası' unvanını elde etti.

Abhi adıyla bilinen Mishru, 19 yıllık büyükusta Sergey Karjakin’in 12 yıl ve 7 aylıkken elde ettiği unvanı kazanmak için 3 aydır babası Hemant ile Budapeşte'de yaşıyordu. Abhi, Karjakin’in rekorunu kırmak için daha 5 ayı varken, yani daha 12 yıl, 7 ay ve 25 günlükken adını tarihe yazdırdı.

​"Çocuğumuz dünyanın en genç büyükusta olduğu için havalara uçuyoruz" diyen anne Swati, "Bu oyunda unvanı almak bir ölüm kalım meselesiydi" ifadelerini kullandı.

Oğlunun günlük 12 saat çalıştığını anlatan anne, "Onunla gurur duyuyoruz. Tüm çabalarının karşılığını aldı. Bu hissi tarif bile edemiyorum. Dünyanın en genç büyükustası olmak istedi ve oldu" diye devam etti.

Ancak Abhi'nin kutlamak için çok az zamanı var zira Satranç Dünya Kupası'nda yarışmak için 10 Temmuz'da Rusya'nın Soçi kentine gidecek.

Son Güncelleme: 01.07.2021 16:23
Anahtar Kelimeler:
Abhimanyu MishraSatrançSatranç Büyükustası
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