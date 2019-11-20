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121 yıllık kare sosyal medyayı birbirine kattı: Greta bir zaman yolcusu

16 yaşındaki iklim aktivisti Greta'yla ilgili bir fotoğraf sosyal medyayı karıştırdı. 1898'de Kanada'da çekildiği öne sürülen fotoğraftaki bir kız çocuğunun Greta'ya benzerliği, 'O bir zaman yolcusu' yorumlarına neden oldu.

20 Kasım 2019 Çarşamba 15:38
121 yıllık kare sosyal medyayı birbirine kattı: Greta bir zaman yolcusu

Küresel ısınmaya karşı ‘Gelecek İçin Cuma' (Fridays For Future) eylemleriyle dünya çapında bir hareket başlatan İsveçli lise öğrenci Greta Thunberg, uluslararası basının gündeminden düşmüyor.

Dünyanın birçok yerinde gösterilere katılan, ünlü isimlerin de desteklerini arkasına alan 16 yaşındaki Greta’yla ilgili bir fotoğraf sosyal medyayı birbirine kattı. Washington Üniversitesi arşivinden çıkan fotoğraftaki bir genç kız, Greta’ya olan benzerliğiyle komplo teorisyenlerini harekete geçirdi.

Fotoğrafın solundaki kız çocuğu Greta’ya olan benzerliğiyle dikkat çekiyor.

Kanada’nın Yukon bölgesinde 1898 yılında çekildiği not düşülen fotoğrafta, üç çocuk bir su kuyusunun etrafında görülüyor. Fotoğraf karesinin sol tarafındaki kız çocuğunun Greta olduğunu öne süren bir grup Twitter kullanıcısı, “Greta bir zaman yolcusu. O zamanda yolculuk yapıp bizi gelecek hakkında uyarmak için geldi. Tek açıklama bu” ifadelerini kullandı.

16 yaşındaki Greta, Ağustos 2018’de İsveç’in iklim değişikliği konusunda harekete geçmesini sağlamak için parlamento önünde oturma eylemleri başlatmış, ‘Fridays For Future' eylemleri ile Avrupa’da iklim değişimine karşı yapılan öğrenci eylemlerinin sembolü haline gelmişti.

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Anahtar Kelimeler:
GRETA
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