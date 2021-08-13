13 Ağustos 2021 Dünya Solaklar Günü

ZEKASINI PARAYA ÇEVİRENLER

Dünya Solaklar Günü “Left Handers Day” adı ile her yıl 13 Ağustos günü kutlanıyor.

Solaklar da bu günde kendilerini ‘solak olduğu için’ daha ‘ayrıcalıklı’ görüyor. Hatta tarihteki önemli kişiliklere bakarak kendilerine solaklığın tanrı tarafından sunulmuş bir ‘süper güç’ olduğuna bile inanıyor... Gerçekten de solak insanlar nüfusun genelinde yüzde 10’luk bir azınlık iken, beceri ve zekaları ile bu oranın üzerinde bir performans gösteriyor...

Solakların “zekasını nakde çevirme konusunda” sağ elini kullananlara göre daha başarılı olduğu bugün bilinen bir gerçek. Microsoft'un sahibi Bill Gates ve Apple'ın kurucusu Steve Jobs ile dünyanın en ünlü televizyoncusu sayılan Oprah Winfrey de birer solak. Dünya zenginler listesindeki solakların oranı genel nüfustaki solak oranından 2,5 kat fazla.

SOLAKLAR SPORDA ÇOK BAŞARILI

Solakların sporda daha başarılı olduğu artık olimpik anlamda kabul edilen bir gerçek. Örneğin, ünlü eskrim şampiyonu Race Imboden, olimpiyatlarında 198 sağlak arasından sıyrılarak şampiyon oldu. Dünya futbolunda da en yetenekli ve pahalı yıldızların sol ayaklı olduğunu bilemeyen yok.. Pele, Maradona, Messi gibi... Amerika'da beyzbol oyuncularının en değerlisi olan atıcıların yüzde 25'i solak. En çok kazanan 10 atıcının ise 6’sı solak... Tenisten boksa bireysel sporlarda da solaklar yetenekleri ve ‘rakibe ters gelen’ stili ile öne çıkıyor...

SAKAR DEĞİL ZARİF İNSANLAR

Solaklar yemek yerken görgü kurallarına uyma bakımından da avantajlı. Ortaçağ’dan beri çatalı sağ elle tutmak bir görgüsüzlük işareti. Bu anlamda sağ elle çatal veya kaşık tutanlar aslında daha zor bir iş yapıyor. Mesela, sağ elle yemek yiyenler genellikle eti solla kesip sonra değiştirerek sağ elle yiyor. Solakların ise böyle bir derdi yok. Yani daha şanslılar. Dolayısıyla da doğuştan kibarlar...

SOLAKLAR GÜZEL VE YAKIŞIKLIDIR!

Ünlüler cephesinde de solak olmanın başka bir güzelliği var. Son yıllarda Oscar ödüllerine damga vuran ve gerçek anlamda altın çağını yaşayan Jennifer Lawrence bir solak. Dünyanın en güzel kadınlarından Scarlett Johansonn da solakların cazibe sembolü. Nicole Kidman, Angelina Jolie, Julia Roberts ve Tina Fey gibi ünlü ve güzel kadınların da solak oldukları için ayrı bir karizmaları bulunduğunu es geçmeyin. Hollywood'un ünlü erkekleri arasında da solaklar baş köşede. Jim Carrey, Tom Cruise, Charlie Chaplin, Robert De Niro, Morgan Freeman ilk akla gelenler...

MÜZİKTE BİRER DAHİLER

Solaklar aynı zamanda müzik dünyasını da sallamış insanlar. Kendileri için özel enstrümanlar üretilir, onlar da bu tasarımları gerçek anlamda 'konuştururlar'. Jimi Hendrix'i ya da Kurt Cobain'i kim gitarsız hayal edebilir... Paul McCartney, Justin Bieber, Eminem, Ricky Martin, Sting say say bitmez...

GENLERDEN GELEN BİR ÖZELLİK

Solaklık genlerle ve beyinle ilgili bir insan özelliği. Daha doğrusu sadece insana has olmayıp bazı hayvan türlerinde de kendini gösteren biyolojik bir özellik. Solak bir insanla sağlak bir insanın beyinlerinde farklı organizasyonlar vardır. Sağlak insanlarda bu duruma “sağa şift geni” denilen bir gen yol açar.

-Scarlett Johansson (2015'de Yaşayan en güzel solak seçildi)

DÜNYAYI YÖNETENLER DE SOLAK

Solakların farklı sosyal zekası ve yaratıcı özellikleri siyaset alanında da kendini gösteriyor. ABD tarihindeki başkanların en başarılıları da solaktı. ABD başkanları arasında solakların oranı yüzde 23’ün üzerinde. Son beş başkandan üçü solaktı. Barack Obama, Bill Clinton, George W. Bush... Ayrıca Gerald Ford ve Harry Trumanen ünlü solak başkanlar olarak tarihe damga vurdu. İngiltere’de de iki dönem başbakanlık yapanlık yapan David Cameron da solak...

TARİHTEKİ BAŞARILI SOLAKLAR

Albert Einstein, Mozart, Beethoven, Napolyon Bonapart, Leonardo da Vinci, Sezar, Josh Holloway, Fidel Castro, Michelangelo, Isaac Newton, Picasso, Marilyn Monroe, Muhammed Ali Clay, Mark Twain, Ronald Reagan, Bob Dylan, Benjamin Franklin, John F. Kennedy…

PEKİ BİR KİŞİNİN SOLAK YA DA SAĞLAK OLDUĞU NASIL BELİRLENİYOR?

Solak olmanın kökeni tabii ki beynimize uzanıyor. Beyin sağ ve sol olmask üzere iki lobdan oluşuyor. Solak ve sağlakların beynindeki en temel fark, beynin sağ ve sol loblarını birbirine bağlayarak iki beyin lobunun iletişimini sağlayan “corpus kallosum” adındaki yapı ile alakalı. Solaklarda iki lob arasındaki iletişim yoğunluğu sağlaklara göre çok daha önemli.

Tıp dünyası şu an için solaklık ya da sağlaklıkta genetik faktöre dair net bir açıklama getiremiyor.