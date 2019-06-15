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14 bin Amerikalı bir hafta boyunca Suriyeli mültecilerle aynı erzağı yiyecek

15 Haziran 2019 Cumartesi 09:40
14 bin Amerikalı bir hafta boyunca Suriyeli mültecilerle aynı erzağı yiyecek

Dünya Mülteci Haftası etkinlikleri kapsamında binlerce Amerikalının yarından itibaren bir hafta boyunca Suriyeli mültecilerle aynı miktarda erzağı paylaşarak "mülteci olarak yaşamanın ne demek olduğunu" tecrübe edeceği belirtildi.

"Yiyecek istihkakı meydan okuması" (Ration Challenge) adı altında Kilise Dünya Servisi (CWS) tarafından başlatılan kampanya, ilgili kuruluşun internet sitesinden "Bir hafta boyunca mültecilere verilen aynı oranda gıda ile yaşayabilir misin? Mültecilere karşı olmadığını, onlarla birlikte olduğunu göster" sloganı ile başladı.

Dünya Mülteci haftası kapsamında 16-23 Haziran'da ABD'de ilk defa hayata geçirilecek kampanya için şu ana kadar 14 bin kişinin kayıt yaptırdığı açıklandı.

Ürdün'deki kamplarda Suriyeli mültecilere dağıtılan haftalık erzak hissesi ile aynı oranda yiyecek bulunan paketlerin belli bir bağış karşılığında kayıt yaptıran Amerikalılara gönderileceği belirtilen açıklamada, onların bir hafta boyunca mültecilerin yaşadıklarını tecrübe etmeye çalışmalarının amaçlandığı ifade edildi.

Açıklamada, Paketlerde 425 gram pirinç, 170 gram mercimek, 85 gram nohut, 106 gram konserve balık, 425 gram konserve fasulye ve 370 gram bitkisel yağ bulunacağı belirtildi.

14 BİN KİŞİ KAYIT OLDU

Kampanya hakkında ABD medyasına bilgi veren Kilise Dünya Servisinden Mary Elizabeth Margolis, insanların haberlerde gördüğü "yerlerinden edilen mülteciler"den etkilendiğini belirterek, "Şu an itibarıyla ABD'den 14 bin kişi kayıt oldu ve sayı büyümeye devam ediyor." diye konuştu.

Margolis, ABD'de mevcut hükümetin göçmen karşıtı olduğuna da dikkati çekerek, "Bu kampanya, insanların yardım edebileceği somut bir yol. Aynı zamanda, aile ve arkadaşlarıyla, mülteci olma tecrübesinin bir parçasını, daha az siyasi ve daha fazla tecrübe olarak paylaşmaya başlamanın bir yolu." ifadelerini kullandı.

Kampanya çerçevesinde şu ana kadar 230 bin dolar toplandığını belirten Margolis, bunun yüzde 30'unun gıda, ilaç ve eğitim ihtiyaçları için Ürdün'deki Suriyeli mülteci kamplarına gönderileceğini, geri kalanının da ABD'ye gelen göçmenler de dahil olmak üzere, dünyanın değişik yerlerinde kullanılacağını kaydetti.

"Yiyecek istihkakı meydan okuması" kampanyasının ilk kez 2014 yılında Avusturalya'da başladığı, daha sonra Yeni Zelanda'nın dahil olmasıyla 5 yıl içinde 40 binden fazla kişinin katılarak yaklaşık 7 milyon dolar bağış toplandığı bildirildi.

Öte yandan, ABD'ye birlikte bu yıl ilk defa İngiltere'de de kampanyanın başladığı ve şu ana kadar yaklaşık 2 milyon dolar toplandığı bilgisi paylaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Dünya Mülteci HaftasıAmerikaSuriyeHaber
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