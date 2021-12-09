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14 yaş altı ömür boyu alamayacak

Yeni Zelanda, 2025 yılına kadar tüm ülkeyi sigarasız hale getirmek için yaptığı program kapsamında, 14 yaş ve altındaki kişilere sigara satışının ömür boyu yasaklandığını açıkladı.

09 Aralık 2021 Perşembe 09:57
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14 yaş altı ömür boyu alamayacak
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Yeni Zelanda, sigara ile mücadele kapsamında aldığı yeni kararı duyurdu.

Yapılan açıklamada, 14 yaş ve altındaki gençlerin hayatları boyunca sigara alamayacakları bildirildi.

2025 yılına kadar tüm ülkede sigara satışını yasaklama planı kapsamında 2008 yılı ve sonrasında doğan kişilere hayatları boyunca sigara satışını yasaklayan karar sonrası, her yıl yasak listesine yeni bir yaş grubunun ekleneceği belirtildi.

'TÜTÜN ÜRÜNÜ SATMAK VE TEDARİK ETMEK SUÇ SAYILACAK'

Sağlık Bakanı yardımcısı Ayesha Verrall yaptığı açıklamada, "Gençlerin sigaraya asla başlamamasını sağlamak istiyoruz, bu nedenle yeni gençlik gruplarına tütün ürünleri satmayı veya tedarik etmeyi suç haline getireceğiz" dedi. 

Alınan karar, geçtiğimiz günlerde birçok Avustralyalının mağazalardaki tüm sigara satışlarının tamamen yasaklanmasını istediğini ortaya koymasıyla geldi.

Yeni Zelanda kısıtlamaları kapsamında Bakan yardımcısı Verrall, 'Yasa yürürlüğe girdiğinde 14 yaşındaki insanlar asla yasal olarak tütün satın alamayacaklar” derken “Ayrıca tütün ürünlerinin çekiciliğini, bağımlılığını ve bulunabilirliğini azaltıyoruz” diye konuştu.

ASGARİ SATIN ALMA YAŞI 18

Ülkede halihazırda sigara satın almak için asgari yaş 18 olurken, hükümet ayrıca sigara satışına izin verilen dükkanların sayısını da kısıtlıyor.

Alkol satma ruhsatına benzer şekilde, ülke çapında sadece 500 işletmeye sigara satma ruhsatı verileceği bildirildi.

SON 10 YILDIR FİYATLAR HER YIL YÜZDE 10 ARTTI

Ülkede, sigara fiyatları 2011 ile 2020 arasında her yıl yüzde 10 artarken, içici sayısının azalmaması sonrası hükümetin önlemleri sıkılaştırdığı vurgulandı.

Ülkede hükümet, 2025 yılına kadar Yeni Zelanda nüfusunun yalnızca yüzde beş veya daha azının sigara içmeye devam etmesini amaçladığını bildirmiş, ülkede tütün ürünlerinin reklamlarına kısıtlama getirilmişti.

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