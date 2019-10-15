Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Satürn en çok uydusu olan gezegen oldu
En çok uydusu olan gezegen
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
"Grip aşısının ihmali sepsise yol açabilir"
"Grip aşısının ihmali sepsise yol...
Vücudu arındırmak için bu tarifler birebir
Vücudu arındırmak için bu tarifler...
Bu basit problem ciddi sağlık sorunlarına dönüşebiliyor
Bu basit problem ciddi sağlık...

14 yaşındaki çocukla buluşacağını sanarak 565 km yürüyen pedofil polis tuzağına düştü

ABD'de çocuk tacizinden sabıkalı Tommy Lee Jenkins, internette kendisini 14 yaşında bir kız çocuğu olarak tanıtan polis tarafından tuzağa düşürülerek yakalandı.

15 Ekim 2019 Salı 12:05
14 yaşındaki çocukla buluşacağını sanarak 565 km yürüyen pedofil polis tuzağına düştü

Parası olmadığı için yaklaşık 565 kilometre yürüyen ve yoldan "Tanrı'nın huzuruna çıkmadan önce senden 500 çocuk yapmak istiyorum" diye mesajlar atan 32 yaşındaki adam, Indiana'dan Wisconsin'e gelişinde gözaltına alındı.

Tommy Lee Jenkins'in en az 10 yıl hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.

Polis sahte Facebook hesabı açtı

Winnebago polisinin açıklamasına göre, Jenkins, 1 Ekim'de Wisconsin polisinin "Kylee" adıyla açtığı sahte Facebook hesabından gönderilen arkadaşlık teklifini kabul etti.

Jenkins, çıplak fotoğraflarını istediği Kylee'yi Indiana'ya davet etti. Olumsuz yanıt alınca, parası olmamasına rağmen kendisinin oraya geleceğini söyledi ve Indianapolis'in Whitestown kasabasından Wisconsin'in Neenah kasabasına 108 saat sürecek bir yolcula çıktı.

Yoldan sık sık konum atan, selfie'ler gönderen Jenkins'in yolculuğunun kısa bir bölümünü kendisine acıyarak bilet alan bir kişinin yardımıyla otobüsle yaptığı belirtiliyor.

Jenkins, Milwaukee'ye gelişinde kendisini Kylee olarak tanıtan polis müdürü yardımcısı ve FBI ajanları tarafından geçen Perşembe gözaltına alındı.

Tommy Lee Jenkins hakkında reşit olmayan yaştaki bir kişiyi bilgisayar yoluyla cinsel ilişkiye ikna etmeye çalışmak suçlamasıyla dava açıldı.

Bu suçun cezası 10 yıl hapisle müebbet arasında değişiyor.

23 Ekim'de mahkemeye çıkarılacak Jenkins'in 2011'de 7 ve 8 yaşlarındaki iki erkek çocuğunun cinsel organlarına dokunduğu suçlamasıyla dört yıl gözetim altında tutulduğu belirtiliyor.

'Çocuk tacizi salgını'

Wisconsin Başsavcısı Matthew D. Krueger Cuma günkü yazılı açıklamasında, "Ülkemiz bir çocuk tacizi salgınıyla karşı karşıya ve internet saldırganların işini kolaylaştırıyor" diyerek aileleri uyardı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Tommy Lee JenkinsABD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD: Menbiç’ten ayrıldık
ABD: Menbiç’ten ayrıldık
Doğaya uyumlu konut projesi Natura’nın inşaatına başlandı
Doğaya uyumlu konut projesi Natura’nın inşaatına başlandı
'Dünyada her gün 25 bin kişi açlıktan ölüyor'
'Dünyada her gün 25 bin kişi açlıktan ölüyor'

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim