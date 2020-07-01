14 yıldır banyo yaptırmıyor

Dış dünyadan izole edilmiş olan Nadezhda Bushueva, bulunduğunda içler acısı haldeydi.

Dışarıdaki tehlikelere karşı eve hapsedilen 42 yaşındaki Bushueva, 2006 yılından beri banyo yapmamış.

Rusya'da bir kadın, 26 yıl boyunca kümes gibi bir evde tuttuğu kızını sadece kedi mamasıyla besledi. Dış dünyadan izole edilmiş olan Nadezhda Bushueva, annesiyle yaşadığı evi kedilerle de paylaşıyordu. Anne kızın ilginç yaşantısını görenler ise hayretler içerisinde kaldı.

Elektriği ve suyu olmayan bir evde yaşayan Nadezhda, 16 yaşından beri dışardaki tehlikelerden korumak için annesi tarafından izole edildi ve şu an 42 yaşında olan kadın yalnızca annesi hastaneye kaldırıldığında evinden ayrıldı.