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14 yıldır banyo yaptırmıyor

Rusya'da emekli bir kadın 26 yıl boyunca kümes gibi bir evde tuttuğu kızını sadece kedi mamasıyla besledi.

01 Temmuz 2020 Çarşamba 11:24
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14 yıldır banyo yaptırmıyor

Dış dünyadan izole edilmiş olan Nadezhda Bushueva, bulunduğunda içler acısı haldeydi.

Dışarıdaki tehlikelere karşı eve hapsedilen 42 yaşındaki Bushueva, 2006 yılından beri banyo yapmamış.

Rusya'da bir kadın, 26 yıl boyunca kümes gibi bir evde tuttuğu kızını sadece kedi mamasıyla besledi. Dış dünyadan izole edilmiş olan Nadezhda Bushueva, annesiyle yaşadığı evi kedilerle de paylaşıyordu. Anne kızın ilginç yaşantısını görenler ise hayretler içerisinde kaldı.

Elektriği ve suyu olmayan bir evde yaşayan Nadezhda, 16 yaşından beri dışardaki tehlikelerden korumak için annesi tarafından izole edildi ve şu an 42 yaşında olan kadın yalnızca annesi hastaneye kaldırıldığında evinden ayrıldı.

Anne Tatyana ise, okulunu bitirdikten sonra Nadezhda'nın ne çalışmasına ne de okula devam etmesine izin verdi. Nadezhda yaşadığı hayata alıştığını ve evden ayrılmayı hiç düşünmediğini söyledi. Tatyana'nın emekliliğinin ardından anne kız giderek toplumdan daha fazla uzaklaştılar ve sonrasında devlet tarafından sunulan sosyal yardımları da reddettiler.

Tatyana'nın hastalığı ile birlikte yerel meclis kurulu lideri Vasily Tovarnov'la iletişime geçtiklerinde ise korkunç gerçek ortaya çıktı. Nadezhda, evlerinde çok sayıda fare ve kedi olduğunu, annesiyle aynı yatağı paylaştıklarını söyledi.

"Hayatım kedilerin hayatından bile daha kötü. Kedilerin daha çok hakları var. Hayatta bile değilim, ben yaşayan bir ölüyüm" diyen Nadezhda, çalışmaya ve pasaporta ihtiyacı olduğunu söyledi.

Vasily Tovarnov ise "Nadezhda ofisime tek başına geldi. Ona yiyecek bir şeyler vermek istedik, sandviç hazırladık; ama hiçbir şey yemedi. Aklı tamamen yerindeydi" dedi.

Yerel basından gelen haberlere göre Nadezhda dış dünyayı bilmediği için, annesi hastaneye kaldırıldığında hastaneye gidememiş. Konuyla ilgili bazı söylentiler olsa da, yaşlı kadının neden hastaneye kaldırıldığı kesin olarak bilinmiyor.

Yerel basının haberlerine göre 42 yaşındaki Nadezhda 2006'dan beri banyo yapmamış.

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Rusya
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