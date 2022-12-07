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1500 hayvanın öldürüldüğü iddia edildi!

Dünya Elon Musk'ın beyin implantı şirketi Neuralink hakkındaki skandal iddiaları konuşuyor. Şirketin bazı çalışanları, testlerin aceleye getirildiğine dair şikayetlerde bulunurken, beyne çip projelerinde 1500 hayvanın öldürüldüğü iddia ediyorlar. Neuralink şimdi ABD'deki Hayvan Refahı Yasası'nı ihlal ettiği iddiasıyla soruşturma altında.

07 Aralık 2022 Çarşamba 12:48
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1500 hayvanın öldürüldüğü iddia edildi!



Reuters'in haberine göre, Elon Musk'ın beyin implantı şirketi Neuralink, personelin hayvan testlerinin aceleye getirildiğine dair şikayetleri ve Hayvan Refahı Yasası'nı ihlal ettiği iddiasıyla soruşturma altında. Ajansın soruşturma belgelerine ve konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, soruşturma ABD Tarım Bakanlığı Genel Müfettişi tarafından federal bir savcının talebi üzerine açıldı.

'YAKLAŞIK 1.500 HAYVANI ÖLDÜRDÜ' İDDİASI

Haberde yer alan iddialara göre, şirket 2018'den bu yana yapılan deneylerin ardından 280'den fazla koyun, domuz ve maymun dahil olmak üzere yaklaşık 1.500 hayvanı öldürdü. Kaynaklar, ayrıca sıçanlar ve fareler kullanarak da araştırma yapan şirketin test edilen ve öldürülen hayvan sayısına ilişkin kesin kayıtlar tutmaması nedeniyle bu rakamı kaba bir tahmin olarak nitelendirdi.

İNSAN HATALARININ OLDUĞU DENEYLER

İddialara göre mevcut ve eski Neuralink çalışanları, Musk'ın araştırmaları hızlandırma talepleriyle ilgili nedenlerle hayvan ölümlerinin olması gerekenden fazla olduğunu öne sürdü. Reuters, son yıllarda insan hatalarının olduğu 86 domuz ve iki maymunu içeren dört deney belirledi. Mevcut ve eski personelden üçü, hataların deneylerin araştırma değerini zayıflattığını ve testlerin tekrarlanmasını gerektirerek daha fazla hayvanın öldürülmesine yol açtığını söyledi. Üç kişi, bu hataları yoğun baskı ortamında çalışan bir test ekibinin hazırlık eksikliğine bağladı.

MUSK: "YETERİNCE HIZLI HAREKET ETMİYORUZ, BU BENİ DELİ EDİYOR!"

Mevcut ve eski çalışanlar, aktardıkları iddialarda Musk'ın Neuralink'in büyük ölçüde hayvan testlerine dayanan ilerlemesini hızlandırmak için çok zorladığını söyledi. Üç kaynağa göre, Musk, birkaç kez çalışanlarına daha hızlı hareket etmelerini sağlamak için başlarına bir bomba bağlandığını hayal etmelerini söyledi. Musk 8 Şubat tarihinde yerel saatle sabah 6:37 ve 6:47 arasında gönderdiği mesajda, “İnsanların günlük hayatta tekrar ellerini kullanmasını ve yürümesini sağlayabiliriz! Genel olarak, yeterince hızlı hareket etmiyoruz. Bu beni deli ediyor!” dedi.

Yeni bir dönem başlıyor: "Beynimize takacak" deniliyordu! Şok karar

Habere göre, Gereksiz hayvan ölümlerine yol açan hatalar arasında, 2021'de yapılan bir çalışmada 60 domuzdan 25'inin kafalarına yanlış boyutta cihazlar takıldığı, bu hatanın daha fazla hazırlıkla önlenebileceği bir olay da yer alıyor. Şirketin bu deneyi 36 koyunla tekrarladığı ve hayvanların tamamının öldüğü belirtiliyor.

Neuralink daha önce bir hayvan hakları grubundan gelen şikayetlerle karşılaştıktan sonra maymun test deneklerine kötü davrandığı eleştirisini reddetmişti.

İDDİALI PLANLARI VAR

Musk, Neuralink girişimi için iddialı planlar açıklamıştı. Geçen hafta Neuralink'in omuriliğe girebilen ve felçten muzdarip birinde hareket etmeyi potansiyel olarak geri getirebilecek implantlar ve insan görüşünü iyileştirmek veya eski haline getirmek için bir oküler implant geliştirdiğini söyledi.

Neuralink veya Elon Musk'tan henüz iddialarla ilgili resmi bir yanıt gelmedi. Şimdi herkes cevap hakkı doğan şirket ve ünlü milyaderden gelecek resmi açıklama veya açıklamaları bekliyor.

Anahtar Kelimeler:
Elon MuskNeuralinkABDHayvan Refahı YasasıBeyne çip
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