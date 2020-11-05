17 milyon vizon öldürülecek

"DÜNYANIN GERİ KALANI İÇİN BÜYÜK SORUMLULUĞUMUZ VAR"

Frederiksen, "Danimarka'da çiftliklerdeki tüm vizonlar uyutulacak. Damızlık vizonlar da dahil. Bu zorunlu bir karar. Kendi nüfusumuza karşı büyük bir sorumluluğumuz var, ancak şu anda bulunan mutasyonla, dünyanın geri kalanı için de daha büyük bir sorumluluğumuz oluştu” dedi.