17 Şubat Dünya Kediler Günü ne zaman ortaya çıktı?

Dünya Kediler Günü, her yıl 17 Şubat’ta sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri oluyor.İtalyanlar tarafından kedilerin önemine dikkat çekmek için kabul edilen Kediler Günü, Amerika Birleşik Devletleri’nde 29 Ekim’de kutlanırken, Rusya’da 1 Mart’ta ve Polonya’da 17 Şubat’ta kutlanıyor.

KEDİLER GÜNÜ

Uluslararası Kediler Günü, 8 Ağustors’ta kutlanıyor. Ayrıca 17 Şubat’ta Dünya Kedi Günü kutlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 29 Ekim’de, Rusya’da 1 Mart’ta, Avrupa’daki birçok ülkede ise ise 17 Şubat’ta kutlanıyor. Dünya Kedi Günü ile karıştırılan Uluslararası Kedi Günü, 2002 yılında Uluslararası Hayvan Refahı Fonu tarafından oluşturuldu.

BEŞ BİN YIL ÖNCE EVCİLLEŞTİRİLDİ

Fosillerin DNA'sı henüz araştırılmamış olması nedeniyle, araştırmacılar iki olasılığı öne çıkarıyor. Çin'de bulunan kediler ya Ortadoğu'dan getirilmiş evcil hayvanlardı; ya da çiftçiler tarafından evcilleştirildiler.

ABD'nin Missouri Üniversitesi'nde genetik bilimci olan Leslie Lysons’ın açıklaması dikkat çekici: Vahşi kediler utangaç hayvanlar… Büyük olasılıkla insan yerleşimlerine farelerden dolayı yaklaştılar ve köylüler de onları yakalamalarına izin verdi.