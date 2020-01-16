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17 yaşındaki lise öğrencisi, NASA'daki stajının üçüncü gününde gezegen keşfetti

ABD'de 17 yaşındaki bir lise öğrenci, Amerikan Havacılık ve Uzay Kurumu NASA'daki stajının üçüncü gününde yeni bir gezegen keşfetti.

16 Ocak 2020 Perşembe 12:27
17 yaşındaki lise öğrencisi, NASA'daki stajının üçüncü gününde gezegen keşfetti

Wolf Cukier adlı öğrencinin uydu fotoğraflarına bakarken dikkatini çeken cismin Dünya'dan 1.300 ışık yılı uzaklıktaki bir gezegen olduğu anlaşıldı.

New York'ta Scarsdale Lisesi öğrencisi olan Wolf, iki aylık stajını tamamladıktan sonra BBC'ye keşfini anlattı.

Geçen yaz tatilinde NASA'nın Goddard Uzay Uçuşu Merkezi'nde staja başladığını belirten Wolf, kendisine Güneş sisteminin dışındaki gezegenleri bulmak için tasarlanan bir teleskop olan TESS uydusundan gelen verilere bakma görevi verildiğini söyledi.

"İki yıldızın yörüngesinde olan bir gezegen arıyordum" diyen Wolf'tan, yıldızların parlaklığındaki değişikliklere bakması istendi. Bunun yıldızların önünden geçen bir gezegenin gölgesi olabileceği söylendi.

Wolf üç gün sonra bir şeyin iki yıldızın ışığını kestiğini fark etti.

'Luke Skywalker'ın gezegeni Tatooine gibi'

Durumu kendisinden sorumlu NASA çalışanına haber verdiğini belirten Wolf, "Yıldızlardan gelen verilere baktık, ışıkta iki ilave kısılmanın olduğunu gördük. Yeni bir gezegen olabilir mi diye baktık" dedi.

Daha sonra diğer birimlerin de dahil olmasıyla yapılan incelemelerde bunun gerçekten bir gezegen olduğu belirlendi. Dünya'dan yaklaşık 6,9 kat daha büyük olan gezegene TOI 1338 b adı verildi.

NASA'nın kendisinden isim için öneri istemediğini söyleyen Wolf, "Kardeşim Wolftopia'yı önerdi ama TOI 1338 b yeterli" diye konuştu.

TOI 1338 b, Star Wars filminde Luke Skywalker'ın gezegeni Tatooine'inki gibi iki yıldızın yörüngesinde dolanıyor.

Şimdi Star Wars tişörtleri giyen Wolf, "Tatooine'e çok benziyor. En azından yıldızlar gökyüzünde böyle görünüyor. Gezegende günbatımı var" dedi.

Wolf'a göre Tatooine'in aksine bu gezegende yaşamak büyük olasılıkla mümkün değil. Bunun nedeni, gezegenin aşırı derecede sıcak olması ve katı bir yüzeyinin olmaması.

NASA'da iş bulabilir mi?

Wolf, keşfinin gelecekte NASA'da iş bulmasını kolaylaştırıp kolaylaştıramayacağı sorusunu "Liseyi bitirdikten sonra fizik ve astrofizik okumayı düşünüyorum. NASA'da çalışmak fena olmaz. En azından CV'mde olması iyi olur" diye yanıtladı.

NASA stajından sonra tüm öğrencilerin kendisini tanıdığını söyleyen Wolf, okula her gün indirimden aldığını söylediği NASA montuyla gelip gidiyor.

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