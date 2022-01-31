176 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi, çok sayıda evsizi öldürdüğü belirtilen olağan dışı soğuk hava ile mücadele ediyor.

Büyüyen şehrin 20 milyonluk nüfusu, kavurucu yaz sıcağından sağanak yağışlara ve sonbaharın sonundaki kalın, zehirli dumana kadar yıl boyunca aşırı uç hava koşullarına alışkın. Ancak, soğuk hava ve şiddetli yağmurlar özellikle yoksul insanları ve evsizleri zor durumda bıraktı.

Onlardan biri evsizler barınağında kalan 30 yaşındaki Mukesh. O ve barınak sakinlerinden oluşan küçük bir grup, her gece şehrin kaldırım kenarlarında tekrarlanan bir sahne olan, doğaçlama bir odun ateşinin etrafında toplanmaya başladı.

Mukesh, "Son 10 gün çok soğuktu. Özellikle geçen hafta çok fazla güneş ışığı yoktu. Endişelendik çünkü ısınmak için çok uğraşmamız gerekiyor” diye konuştu.

BU YIL AŞIRI SOĞIK NEDENİYLE 176 KİŞİ ÖLDÜ

Bununla birlikte, Yeni Delhi'deki evsizlikle ilgili son rakamlara ulaşmak zor, ancak Hindistan'ın 2011 nüfus sayımına göre şehir sakinlerinin yaklaşık 47 bini sokaklarda yaşıyor. Yeni Delhi’de evsizlerle ile ilgili çalışan Bütünsel Gelişim Merkezi'nden Sunil Kumar Aledia, kentte bu yıl aşırı soğuğa maruz kalan 176 kişinin öldüğünü söyledi.

Aledia, “Bu aşırı soğuklar nedeniyle sokaklardaki birçok insan ölüyor” dedi.

Öte yandan, Hindistan'ın hava durumu bürosu Yeni Delhi’nin maksimum günlük sıcaklıklarının Ocak ayının çoğu için normalin iki ile altı santigrat derece altında olduğunu duyurdu.

SON 10 YILIN EN DÜŞÜK OCAK AYI SICAKLIĞI

Kentte geçen hafta,Salı günü, sadece 12.1 derecelik bir sıcaklık kaydedildi. Bununn 2013’ten bu yana Ocak ayında görülen en düşük sıcaklık olduğu aktarıldı. Ayrıca, Ocak ayı için uzun vadeli sıcaklık ortalamasının 10 derece altında olduğu belirtildi.

AŞIRI HAVA OLAYLARI DAHA SIK YAŞANACAK

Birleşmiş Milletler (BM) ile iklim değişikliği modellemesi üzerine çalışan bir düşünce kuruluşu olan Bharti Kamu Politikası Enstitüsü'nden Anjal Prakash, “Bu durum normal değil. Küresel ısınma nedeniyle, aşırı hava olayları çok daha sık olacak ve gelecekte bu olayların şiddeti artacak" dedi.

Öte yandan, soğuk havadan muzdarip olanlar sadece Delhi halkı değil. Şehrin sokak köpeklerine soğuğa dayanmaları için hayvanseverler tarafından özel ceketler giydiriliyor ve sıcak yemeklerle besleniyorlar.

Açık havada çay dükkanı işleten ve bölgedeki bazı sokak hayvanlarına bakan Raju Kashyap, “Bu yıl hem ben hem de köpeklerim soğuğu daha fazla hissettik” dedi.