Künye
Kıbrıs 12
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucudan mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucudan mahkemeye çıkarıldı
Yine kadına şiddet!
Yine kadına şiddet!
Eve geç gelen eşini darp eden şahıs tutuksuz yargılanacak
Eve geç gelen eşini darp...
Damat mahkemeye çıkarıldı
Damat mahkemeye çıkarıldı
Öğrenciler polisi darp etti!
Öğrenciler polisi darp etti!

176 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de sıcaklıkları, son 10 yılın en düşük seviyesini gördü. Anormal soğuk hava nedeniyle 176 kişi hayatını kaybetti. Uzmanlar, küresel ısınma nedeniyle aşırı hava olaylarının sıklığının ve şiddetinin artacağı konusunda uyardı.

31 Ocak 2022 Pazartesi 10:44
718 Okunma
176 kişi hayatını kaybetti
banner108

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi, çok sayıda evsizi öldürdüğü belirtilen olağan dışı soğuk hava ile mücadele ediyor.

Büyüyen şehrin 20 milyonluk nüfusu, kavurucu yaz sıcağından sağanak yağışlara ve sonbaharın sonundaki kalın, zehirli dumana kadar yıl boyunca aşırı uç hava koşullarına alışkın. Ancak, soğuk hava ve şiddetli yağmurlar özellikle yoksul insanları ve evsizleri zor durumda bıraktı.

Onlardan biri evsizler barınağında kalan 30 yaşındaki Mukesh. O ve barınak sakinlerinden oluşan küçük bir grup, her gece şehrin kaldırım kenarlarında tekrarlanan bir sahne olan, doğaçlama bir odun ateşinin etrafında toplanmaya başladı.

Mukesh, "Son 10 gün çok soğuktu. Özellikle geçen hafta çok fazla güneş ışığı yoktu. Endişelendik çünkü ısınmak için çok uğraşmamız gerekiyor” diye konuştu.

BU YIL AŞIRI SOĞIK NEDENİYLE 176 KİŞİ ÖLDÜ

Bununla birlikte, Yeni Delhi'deki evsizlikle ilgili son rakamlara ulaşmak zor, ancak Hindistan'ın 2011 nüfus sayımına göre şehir sakinlerinin yaklaşık 47 bini sokaklarda yaşıyor. Yeni Delhi’de evsizlerle ile ilgili çalışan Bütünsel Gelişim Merkezi'nden Sunil Kumar Aledia, kentte bu yıl aşırı soğuğa maruz kalan 176 kişinin öldüğünü söyledi.

Aledia, “Bu aşırı soğuklar nedeniyle sokaklardaki birçok insan ölüyor” dedi.

Öte yandan, Hindistan'ın hava durumu bürosu Yeni Delhi’nin maksimum günlük sıcaklıklarının Ocak ayının çoğu için normalin iki ile altı santigrat derece altında olduğunu duyurdu.

SON 10 YILIN EN DÜŞÜK OCAK AYI SICAKLIĞI

Kentte geçen hafta,Salı günü, sadece 12.1 derecelik bir sıcaklık kaydedildi. Bununn 2013’ten bu yana Ocak ayında görülen en düşük sıcaklık olduğu aktarıldı. Ayrıca, Ocak ayı için uzun vadeli sıcaklık ortalamasının 10 derece altında olduğu belirtildi.

AŞIRI HAVA OLAYLARI DAHA SIK YAŞANACAK

Birleşmiş Milletler (BM) ile iklim değişikliği modellemesi üzerine çalışan bir düşünce kuruluşu olan Bharti Kamu Politikası Enstitüsü'nden Anjal Prakash, “Bu durum normal değil. Küresel ısınma nedeniyle, aşırı hava olayları çok daha sık olacak ve gelecekte bu olayların şiddeti artacak" dedi.

Öte yandan, soğuk havadan muzdarip olanlar sadece Delhi halkı değil. Şehrin sokak köpeklerine soğuğa dayanmaları için hayvanseverler tarafından özel ceketler giydiriliyor ve sıcak yemeklerle besleniyorlar.

Açık havada çay dükkanı işleten ve bölgedeki bazı sokak hayvanlarına bakan Raju Kashyap, “Bu yıl hem ben hem de köpeklerim soğuğu daha fazla hissettik” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ukrayna'da savaş hazırlığı: ABD'liler askerleri, askerler sivilleri eğitti
Ukrayna'da savaş hazırlığı: ABD'liler askerleri, askerler sivilleri eğitti
Örümcek Adamlı market saldırganları mahkemeye çıktı
Örümcek Adamlı market saldırganları mahkemeye çıktı
Uri Geller, uzaylıların insan ömrünü 220 yıla çıkaracağını iddia etti
Uri Geller, uzaylıların insan ömrünü 220 yıla çıkaracağını iddia etti
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim