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178 yıllık şirket resmen iflas etti: Yolcular ortada kaldı!

Dünyanın en eski seyahat acentesi ve havayolu şirketlerinden Thomas Cook resmen iflas ettiğini açıkladı.

23 Eylül 2019 Pazartesi 09:45
178 yıllık şirket resmen iflas etti: Yolcular ortada kaldı!

178 yıllık seyahat acentesi ve havayolu şirketi Thomas Cook, 2,1 milyar dolarlık borcunu ödeyemeyince resmen iflas başvurusu yaptı.

İngiliz Sivil Havacılık Kurumu da şirketin ticari faaliyetlerine son verdiğini doğrularken toplamda 600 bin müşteri ortada kaldı.Thomas Cook'un resmi sitesine girenler 'tüm mevcut ve gelecekteki seferlerin iptal edildiğini, yurt dışındaki ve Birleşik Krallık'taki müşterilere gelecekteki rezervasyonlarında yardımcı olmak için Sivil Havacılık Otoritesi tarafından özel bir destek hizmeti verileceğini' belirten bir açıklama yayınladı.

İngiliz Sivil Havacılık Kurumu da 500'ü aşkın uçakla mağdur 84 bin yolcunun geri getirileceğini duyurdu.

Thomas Cook ile tatillerini ayarlayan 300 kadar turist Antalya Havalimanı’nda mahsur kalmıştı. Gelişmeler üzerine firma tarafından otele yerleştirilmişti.

Thomas Cook'un mevcut 21 bin çalışanı bulunuyordu.

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Anahtar Kelimeler:
şirketIflasYolcuHaberKıbrısGündemThomas Cook
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