183 günlük uzay macerası! Dünya'ya geri döndüler!

Çin, Tiangong Uzay İstasyonu’nda görev yapan Shenzhou-14 mürettebatı 3 astronot 183 gün sonra Dünya’ya geri döndü.

Çin’in görev değişimi için 29 Kasım’da Tiangong Uzay İstasyonu’na Shenzhou-15 ile 3 astronot göndermesinin ardından Shenzhou-14 mürettebatı 3 astronot 183 günün ardından başarılı şekilde Dünya’ya geri döndü. Çin İnsanlı Uzay Ajansı’na (CMSA) göre, Shenzhou-14 mürettebatı uzay istasyonundan ayrılmalarından yaklaşık 9 saat sonra, Çin'in kuzeyindeki özerk bölge olan İç Moğolistan’ın Dongfeng sahasına yerel saatle 20.09'da indi.

Çinli astronotlardan Chen Dong, Liu Yang ve Cai Xuzhe’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Çin, Tiangong Uzay İstasyonu’ndaki ilk görev değişimini başarılı şekilde tamamlamış oldu.

Öte yandan Shenzhou-14 mürettebatı 5 Haziran’da Tiangong Uzay İstasyonu’na gönderilmişti.

Çin, Tiangong Uzay İstasyonu’na görev değişimi için 3 astronot göndermişti

Çin, Tiangong Uzay İstasyonu’na Shenzhou-15 uzay aracı ile görev değişimi için 3 astronot göndermişti.

Çin, görev değişimi için Tiangong Uzay İstasyonu’na yeni astronotlar gönderdi. Çin İnsanlı Uzay Ajansı’na (CMSA) göre, Shenzhou-15 uzay aracı 3 astronot ile birlikte ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi’nden Long March 2F Y-15 taşıyıcı roketiyle uzaya fırlatılmıştı.

Çin, Tiangong Uzay İstasyonu’na görev değişimi için 3 astronot göndermişti

Çin, Tiangong Uzay İstasyonu’na Shenzhou-15 uzay aracı ile görev değişimi için 3 astronot göndermişti.

Çin, görev değişimi için Tiangong Uzay İstasyonu’na yeni astronotlar gönderdi. Çin İnsanlı Uzay Ajansı’na (CMSA) göre, Shenzhou-15 uzay aracı 3 astronot ile birlikte ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi’nden Long March 2F Y-15 taşıyıcı roketiyle uzaya fırlatılmıştı.