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1.9 milyon kişiyi vatandaşlıktan atıyorlar

Hindistan'ın kuzeydoğu eyaleti Assam'da 1.9 milyon kişiyi vatandaşlıktan çıkaran listenin son versiyonu yayınlandı.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 15:12
1.9 milyon kişiyi vatandaşlıktan atıyorlar

Ulusal Vatandaşlık Kaydı Listesi, komşu Bangladeş’in Pakistan’dan ayrıldığı 24 Mart 1971’den bir gün önce ülkeye geldiklerini kanıtlayabilenlerin yer aldığı bir belge.

Bu liste dışında kalanların 120 gün içerisinden itiraz etmesi gerekiyor. Sonrasında ne olacak ise net değil.

Hindistan sürecin Bangladeşli yasadışı göçmenlerin tespit edilmesi için gerekli olduğunu savunuyor.

Yeni Delhi Yönetimi, eyalet hapishanelerinde bulunan geçici kamplarda halihazırda yabancı olduğundan şüphelenilen binlerce insanı gözaltında tutuyor.

Listenin geçen yıl yayınlanan taslak versiyonunda dört milyon kişi dışarıda bırakılıyordu.

‘CADI AVI’ ELEŞTİRİSİ

BBC’nin haberine göre; Hindistan’ın bu tutumu, Assam’ın etnik azınlıklarına yönelik bir ‘cadı avı’ olarak nitelendiriliyor.

Ulusal Vatandaşlık Kaydı ilk olarak, Assam’da doğan ve Hint olan insanlar ile komşu Bangladeş’ten gelen göçmenleri ayırmak için 1951 yılında oluşturuldu.

Eyaletteki aileler, soylarını gösteren belgeyi devlete ibraz etmek zorunda, vatandaşlıklarını ispatlayamayanlar yasadışı yabancı olarak görülüyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin Hindu milliyetçisi Hindistan Halk Partisi, ülkede yasadışı karşı göçe karşı uzun zamandır kampanya yürütüyordu. Son yıllarda ise Ulusal Vatandaşlık Kaydı, hükümetin birinci önceliği halinde geldi.

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HindistanHaberKKTC
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