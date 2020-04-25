1998 OR2, Dünya’nın yakınından geçecek

1998 yılında keşfedilen asteroit, çapı 140 metreden daha büyük ve Dünya’ya 8 milyon kilometreden daha yakın geçen asteroitler sınıflandırmasının genel ismi olan Potansiyel Olarak Tehlikeli Nesne (PHO) olarak adlandırılıyor.

Porto Riko’da bulunan Arecibo Gözlemevi’ndeki bilim insanları, herhangi bir tehdit oluşturmayacak şekilde Dünya’ya yaklaşan bir asteroiti takip ediyor. Tabii bu esnada corona virüsten korunmak için DSÖ tarafından açıklanan Sosyal Mesafe Kuralları‘nı da uyguluyor.

İsmi 1998 OR2 olan asteroit, 2079 yılında Dünya’nın çevresinden yakın zamanda geçeceği mesafenin katbekat daha yakınından geçecek. Şu ana kadar tespit edilen hiçbir PHO, Dünya için tehlike arz etmiyor. Ancak gözlemevindeki bilim insanları, bu asteroitlerin Dünya’nın yakınından geçmesinden daha sonra bile gelecekteki yörüngelerini belirlemek için gözlemlemeye devam ediyorlar.

Arecibo Gözlemevi’nde görevli Bilim İnsanı Flaviane Venditti, radar ölçümlerinin asteroitlerin gelecekte nerede olacağını bilmelerini sağladığını ve 1998 OR2‘nin 2079 yılında Dünya’ya şimdi olduğundan 3.5 kat daha yakın bir uzaklıktan geçeceğini açıkladı.

1998 OR2, yaklaşık 2 kilometrekare büyüklüğünde. Bu asteroit kendi etrafında dönüşünü 4.1 saatte tamamlıyor. 13 Nisan’da gözlemlenmeye başlanan bu asteroit, 23 Nisan‘dan itibaren gözlemevinin görüşünden çıktı. 1998 OR2 asteroiti, 29 Nisan‘da Dünya’nın Ay’a olan uzaklığının 16 katı kadar olan bir mesafeden geçecek.