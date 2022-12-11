2 kilometrelik yolu çaldılar... Görenler şoke oldu!

Medyada yer alan haberlere göre , Khairani köyü haydutlarının yolu çaldıktan sonra hırsızlığı gizlemek için yerine buğday ektikleri ve bunun için bir traktör kullandıkları söylendi. Khadampur köyü halkı ise buna itiraz ettiğinde, sorun çıkaranlar bu köylülere saldırarak ve onları sopa ve sopalarla tehdit ederek misilleme yaptı.

Olay mahallede büyük yankı uyandırdı. Yolun kapanması nedeniyle vatandaşların ulaşımda büyük zorluk yaşadıkları bildirilirken, Khadampur köyünde yaşayanların, son birkaç gündür kaldırımlar yardımıyla yolunu bulmak zorunda kaldıkları ortaya çıktı.

SÖZ VERDİ

Çarşamba günü, Khadampur bölgesinin birkaç sakini şikayetlerini Bölge Sorumlusuna iletti. Memur, köylülere durumu incelemeleri için söz verdi ve olaydan sorumlu olanların cezalarını çekecekleri konusunda onları uyardı. Ayrıca vatandaşların kısa süre sonra yolu tekrar kullanabileceklerini söyledi.