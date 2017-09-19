Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
104918
ALTIN
147.092
DOLAR
3.4930
STERLİN
4.7124
EURO
4.1820
Meğer yıllarca yanlış bilmişiz
Meğer yıllarca yanlış bilmişiz
Rus helikopteri tatbikatta park halindeki araçları vurdu! 
Tatbikatta yalnışlıkla sivilleri vudular
Alzheimer için yararlı!
Bulmaca yerine sudoku
Tüketim çılgınlığı obez yapıyor!
Tüketim çılgınlığı obez yapıyor!
"Acı biber yiyin, mikropları öldürün"
"Acı biber yemek sağlıktır"

2 milyon kişi savaştan kaçtı

BMMYK, ülkede savaş nedeniyle 1 milyon 980 bin 510 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı...

19 Eylül 2017 Salı 10:39
2 milyon kişi savaştan kaçtı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Yemen'de savaş nedeniyle evlerini terk eden kişilerin sayısının 2 milyona yaklaştığını duyurdu.

BMMYK tarafından hazırlanan raporda, ülke içinde yer değiştiren Yemenlilerin sayısının 1 milyon 980 bin 510 olduğu, bunlardan yüzde 84'ünün bir yılı aşkın bir süre önce evlerini terk ettiği bildirildi.

Savaştan kaynaklanan büyük etki karşısında endişe duyulduğu belirtilen raporda, 946 bin 44 kişinin evlerine döndüğü, ayrıca ülkede çoğu Somalili ve Etiyopyalı 623 bin 280 mülteci ile iltica talebinde bulunanların olduğu aktarıldı.

Yemen'deki savaşın mülteciler ile ülke içinde yer değiştiren sivillerin büyük kayıplar vermesine neden olduğuna değinilen raporda, BMMYK'nın bu kişilere yönelik bu yılki yardımlarının 114,6 milyon dolarlık finanse gerektirdiği, söz konusu miktarın yüzde 47'sinin karşılandığı ancak hala 61,1 milyon dolara ihtiyaç olduğu vurgulandı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünyada 40 milyon "modern köle" var
Dünyada 40 milyon "modern köle" var
Katalonya krizinde gerginlik artıyor
Katalonya krizinde gerginlik artıyor
BM'den kritik 'Kuzey Kore' açıklaması
BM'den kritik 'Kuzey Kore' açıklaması

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim