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2 Suriyeli Lübnan'da donarak can verdi

Lübnan'ın Suriye sınırındaki dağlık bölgede, donarak öldüğü tahmin edilen 2 Suriyeli mültecinin cesedi bulundu.

22 Ocak 2018 Pazartesi 12:33
2 Suriyeli Lübnan'da donarak can verdi
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Lübnan'ın Suriye sınırındaki dağlık bölgede, donarak öldüğü tahmin edilen 2 Suriyeli mültecinin cesedi bulundu.

Lübnan ordusuna mensup askerler tarafından ülkenin Suriye sınırındaki dağlık bölgede bulunan cesetlerin 30 yaşlarındaki bir kadın ile 3 yaşlarındaki bir çocuğa ait olduğu belirtildi.

Bölgede çalışma yürüten sivil savunma ekiplerine verilen cesetler, yakındaki bir hastaneye götürüldü.
Bugün bulunan 2 ceset ile beraber Lübnan'ın Suriye sınırına yakın bölgede son 3 günde donarak ölen Suriyeli mülteci sayısı 17'ye ulaştı.

Lübnan ordusundan 19 Ocak'ta yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeydoğusunda Suriye sınırında yer alan Masna Sınır Kapısı yakınlarında, donarak ölmüş 9 Suriyeli mültecinin cesedine ulaşıldığı, 6 Suriyelinin de donmak üzereyken bulunarak hastaneye kaldırıldığı belirtilmişti.

Lübnan Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce 20 Ocak'ta yapılan açıklamada da, Suriye sınırına yakın bölgede etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle donarak hayatını kaybeden 6 Suriyelinin cesedine daha ulaşıldığı bildirilmişti.

Lübnan'daki mülteciler için kış mevsimi, çadırlarının kış şartlarına dayanıksız olması ve sobaları için mazot bulamamalarından dolayı çetin geçiyor. Ülkedeki mülteci kamplarında geçen senelerde de soğuklar nedeniyle ölümler yaşanmıştı. 

Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin büyük kısmı Bekaa Vadisi olarak adlandırılan bölgede kendi imkânları ile kurdukları çadırlarda hayat mücadelesi veriyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden (BMMYK) geçen ay yapılan açıklamada, Lübnan'da kayıtlı Suriyeli mültecilerin sayısının 997 bin 905'e düştüğü bildirilmişti. Lübnan makamları ise ülkede yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli mülteci olduğunu ifade ediyor.
 

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