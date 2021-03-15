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2 ülke daha AstraZeneca aşısının kullanımını durdurdu

Almanya ve İtalya, koronavirüse karşı geliştirilen AstraZeneca aşısının kullanımını, kan pıhtılaşmasına yol açma riskinden dolayı askıya aldı.

15 Mart 2021 Pazartesi 17:44
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2 ülke daha AstraZeneca aşısının kullanımını durdurdu

Almanya Sağlık Bakanlığı, kararın, ulusal aşı düzenleyici Paul Ehrlich Enstitüsü'nün tavsiyesi üzerine tedbir amacıyla alındığını bildirdi.

Bakanlık, edinilen yeni bilgilerin aşının ruhsatını etkileyip etkilemeyeceğine Avrupa İlaç Ajansı'nın karar vereceğini duyurdu.

İtalya da AstraZeneca firmasının geliştirdiği COVID-19 aşısının kullanımını geçici olarak durdurdu.

Çok sayıda ülke kullanımı durdurdu

Kan pıhtılaşması gibi olası yan etkiler sebebiyle İrlanda, Norveç, Danimarka, İzlanda, Romanya, İtalya, Bulgaristan, Hollanda ve Endonezya da AstraZeneca aşısının kullanımını durdurmuştu.

AstraZeneca, aşıyı savunuyor

AstraZeneca'dan yapılan açıklamada, "Aşının güvenliği, faz 3 klinik deneylerde kapsamlı bir şekilde incelendi ve hakemli veriler, aşının genel olarak iyi tolere edildiğini doğruladı." denilmişti.

DSÖ: Aşının kullanılmaması için hiçbir neden yok

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bazı ülkelerin, Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldığının farkında olduklarını, bu aşıya ilişkin incelemelerinin sürdüğünü kaydetmişti.

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris de "AstraZeneca, kullanılan diğer aşılar gibi mükemmel bir aşıdır. Kullanılmaması için hiçbir neden yok. Ölümlerle ilgili verileri inceledik. Bugüne kadar aşılamadan kaynaklandığı kanıtlanmış bir ölüm olmadı." ifadesini kullanmıştı.

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