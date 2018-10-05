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2 yaşındaki çocuk babasının kombine bilet için biriktirdiği 1060 doları evrak imha makinesinde doğradı

05 Ekim 2018 Cuma 11:47
2 yaşındaki çocuk babasının kombine bilet için biriktirdiği 1060 doları evrak imha makinesinde doğradı

ABD'nin Utah eyaletinde 2 yaşındaki bir çocuk, babasının kombine bilet için biriktirdiği 1060 doları evlerindeki kağıt öğütme makinesinde doğradı.

Leo Belnap'ın anne-babasının hafta sonunda, bir zarfa koydukları paralarının kaybolması üzerine evin her yerini aradıkları ancak bulamadıkları belirtildi.

Ancak annesi Jackie Belnap, oğlunun kendisine kağıt doğrarken yardım etmeyi çok sevdiğini hatırlayarak evrak imha makinesine de baktı.

Aile, makinenin haznesinde bulunan doğranmış dolarların fotoğrafını Twitter'da paylaştı.

Ben Benlap olayı Twitter'dan paylaşırken, "Eşimle birlikte @Utah_Football biletleri için para biriktiriyorduk. Dün anneme vermek için parayı toparladık...Eşim kağıt öğütme makinesine bakana kadar zarfı hiçbir yerde bulamadık. Evet. 2 yaşındaki çocuk 1060 doları öğüttü" dedi.

Jackee Belnap, "İlk başta ne yapacağımızı bilemedik. Öylece kaldık. Ama sonra bunun güzel bir düğün anısı olacağını düşündük" dedi.

Parayı geri alabilecekler

Baba Ben Belnap'ın Utah Üniversitesi'nin Amerikan futbolu karşılaşmaları için uzun bir zamandır bu parayı biriktirdiği söyleniyor.

Ailenin doğranmış paraları Hazine Bakanlığı'na göndermesi halinde 3 yıl içinde 1060 doların tamamını ya da bir kısmını geri alabileceği belirtiliyor.

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çocukHaber
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