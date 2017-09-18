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2 yeni deniz yolu hattı açıldı

Katar'daki Uluslararası Hamed Limanı'nı, Şangay ile Akdeniz Havzası ülkelerinin limanlarına bağlayacak iki yeni deniz yolu hattının açıldığı bildirildi.

18 Eylül 2017 Pazartesi 09:47
2 yeni deniz yolu hattı açıldı

Katar'daki Uluslararası Hamed Limanı'nı, Şangay ile Akdeniz Havzası ülkelerinin limanlarına bağlayacak iki yeni deniz yolu hattının açıldığı  bildirildi.

Uluslararası Hamed Limanı Müdürü Abdulaziz el-Yafii, düzenlediği basın toplantısında, yeni hatların limanın işleyişini güçlendiren ekler olduğunu belirterek, "Önümüzdeki dönemde duyurusunu yapacağımız başka deniz yolu hatları da bulunuyor." dedi.

Söz konusu hatlarda haftada bir yapılacak seferlerin 21 gün süreceğini kaydeden Yafii, Hamed Limanı'nın bu yılın sonuna kadar binden fazla gemiyi ve yaklaşık bir milyon konteyneri kabul etmesinin planlandığını belirtti.

Yafii, Şangay hattına ilişkin de bunun Şangay ile Doha arasında doğrudan ulaşımı sağlayan ikinci hat olduğunu ifade etti. Yafii, Çin ile Katar arasındaki doğrudan hatların ülkesine yönelik ihracat hacmini artıracağını söyledi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin 5 Eylül'de resmi açılışını yaptığı ülkenin en büyük limanı olma özelliğini taşıyan Uluslararası Hamed Limanı'nın gelecek yıl Orta Doğu ticaretinin yüzde 35'ine hakim olması hedefleniyor.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen, Mısır ve Bahreyn, 5 Haziran'da yaptıkları açıklamayla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, hava sahalarını Katar'a kapatmış, söz konusu diplomatik ablukaya daha sonra bazı başka ülkeler de katılmıştı.

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