Künye
Kıbrıs 15
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Gece vakti dehşet saçan alkollü sürücü cezaevini boyladı!
Gece vakti dehşet saçan alkollü...
YENİ GELİŞME! 11 kilo uyuşturucuyla yakalanmıştı
YENİ GELİŞME! 11 kilo uyuşturucuyla...
Fuhuşa teşvikten cezaevine gönderildiler!
Fuhuşa teşvikten cezaevine gönderildiler!
3200 TL değerindeki içkiyi çaldı
3200 TL değerindeki içkiyi çaldı
26 yaşındaki kıza fuhuş yaptırdılar
26 yaşındaki kıza fuhuş yaptırdılar

20 yaşında ama 1 metre boyunda!

Hindistan, Nagpur'dan 19 yaşındaki Aboli Jarit bir sendrom sebebiyle sadece bir metre uzunluğunda. Ufak bir çocuk gibi görünen Jarit, 20'li yaşlarda olduğuna kimseyi inandıramıyor. Acımasız yorumlara maruz kalsa da, genç kız en büyük hayali olan olan model olma fikrinden vazgeçmemiş ve şimdi o yolda ilerliyor.

12 Mayıs 2022 Perşembe 07:06
43 Okunma
20 yaşında ama 1 metre boyunda!

Bebekken, böbrek yetmezliği olarak da bilinen ve kemiklerin deformitesini ve kronik böbrek hastalığını birleştiren bir sendrom teşhisi konulan Aboli Jarit 19 yaşında olmasına rağmen hastalığı sebebiyle küçük bir kız çocuğu gibi görünüyor. Ancak Aboli Jarit, bodur büyümesinin bir model olma hayallerini gerçekleştirme yolunda onu durdurmasına izin vermeyi reddediyor.

ŞANSLI HİSSEDİYOR

Mesanesiz doğduğu ve bodur büyümesi nedeniyle yürüyemediği için her gün bez takmak zorunda olan genç kız, insanlar tarafından sık sık acımasız yorumlara ve tacize maruz kalsa da bu hastalığa rağmen hayatta olduğu için ne kadar şanslı hissettiğini anlattı. Hastalığının bir çözümü yok, tek başına dışarı çıkamıyor ve idrar kesesi olmadığı için geçirdiği ameliyatın ardından bez takmak zorunda.

YETENEĞİNİ KANITLAMIŞ

Hayattaki en büyük hedefi ünlü olmak olan Aboli, insanların onu boyundan dolayı algılandığından farklı bir şekilde tanımasını istediğini söyledi. Çocukken şarkı söylemeye ve dans etmeye aşık olduğunu ve aktris olmayı hayal ettiğini belirten genç kız kemikleri giderek zayıfladığı için ayakta duramasa bile oturarak dans etmeye devam ederek yeteneğini kanıtlamış.

AİLESİ DESTEKÇİ

53 yaşındaki annesi Vanita ve 65 yaşındaki babası Vijay dahil olmak üzere ailesinden, kardeşleri ve kuzenleri, amcaları ve teyzeleri dahil geniş ailesinden çok destek alan genç kız, kardeşi Akash'ın desteğiyle bir yetenek yarışmasına katıldığını ve finalistlerden biri olarak seçildiğinden kendine olan güveninin pekiştiğini söyledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Skandal hata! 1675 çocuk "yanlışlıkla" ailelerinden alındı
Skandal hata! 1675 çocuk "yanlışlıkla" ailelerinden alındı
Tarih verildi! Yasaklayacaklar...
Tarih verildi! Yasaklayacaklar...
Dünyanın en büyük elması "Kaya" açık artırmada 18,8 milyon ABD dolarına satıldı
Dünyanın en büyük elması "Kaya" açık artırmada 18,8 milyon ABD dolarına satıldı










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim