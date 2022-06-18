20 yaşındaki annenin ölümü kahretti

Brezilya’nın Juazeiro kentinde yaşanan olay, evde kullanılan elektronik aletlerle ilgili dikkatli olmamız konusunda adeta bir uyarı gibi. Yeni doğum yapmış 20 yaşındaki bir anne, çamaşırları boşaltmak için elini çamaşır makinesine soktuktan sonra trajik şekilde hayatını kaybetti. Kocasını ve 9 aylık bebeğini geride bırakan Viviane Rodrigues, elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.