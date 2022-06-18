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20 yaşındaki annenin ölümü kahretti

Brezilya’nın Juazeiro kentinde yaşanan olay, evde kullanılan elektronik aletlerle ilgili dikkatli olmamız konusunda adeta bir uyarı gibi. Yeni doğum yapmış 20 yaşındaki bir anne, çamaşırları boşaltmak için elini çamaşır makinesine soktuktan sonra trajik şekilde hayatını kaybetti. Kocasını ve 9 aylık bebeğini geride bırakan Viviane Rodrigues, elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.

18 Haziran 2022 Cumartesi 14:15
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20 yaşındaki annenin ölümü kahretti
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20 yaşındaki talihsiz anne, boşaltmak için elini çamaşır makinesine soktuktan sonra trajik şekilde hayatını kaybetti. Brezilya'nın Juazeiro kentinde yaşanan olayda, genç anne Viviane Rodrigues’in elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Trajik şekilde hayatını kaybeden Viviane Rodrigues geride, kocasını ve dokuz aylık erkek bebeğini bıraktı.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORDU

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten müfettişler, Viviane Rodrigues’in cansız bedenini bulduklarında çamaşır makinesinin kapağı açık şekilde çalışmaya devam ettiğini söylediler. Apar topar hastaneye kaldırılsa da genç kadın maalesef hastanede hayatını kaybetti.

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