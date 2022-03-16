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2010'dan sonra doğanlara yasak geliyor

Danimarka, sigara kullanımını azaltmak için yeni planını açıkladı. Önerilen yasaya göre, ülkede 2010’dan sonra doğan tüm vatandaşların sigara ve nikotin ürünlerini satın alamayacağı belirtildi.

16 Mart 2022 Çarşamba 12:14
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2010'dan sonra doğanlara yasak geliyor
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Danimarka, sigara kullanımını azaltmaya yönelik yeni planını açıkladı.

Açıklanan planda, 2010'dan sonra doğan tüm vatandaşlara sigara ve nikotin ürünlerinin satışını yasaklanmasının söz konusu olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanı Magnus Heunicke düzenlediği basın toplantısında, hareketin yeni nesil Danimarkalıların herhangi bir tütün türüne dokunmasını önlemeyi amaçladığını söyledi.

Heunicke, "Gerekirse, satın alma yaş sınırını kademeli olarak yükselterek 2010 doğumlu kuşağa satışı yasaklamaya hazırız" ifadelerini kullandı.
Danimarka'da mevcut yasalara göre, 18 yaşın altındaki Danimarka vatandaşlarının tütün satın alması veya elektronik sigara içmesi yasaklandı.

'YILDA 13 BİN 600 ÖLÜME NEDEN OLUYOR'

Sağlık Bakanı Heunicke, 15 ila 29 yaş arasındaki insanların yaklaşık yüzde 31'inin hala sigara içtiğini söylerken, sigaranın İskandinav ülkesinde kanserin önde gelen nedeni olduğunu ve yılda 13 bin 600 ölüme neden olduğunu da sözlerine ekledi.

Danimarka Kanser Derneği tarafından yaptırılan bir ankete göre ise, katılımcıların yüzde 64'ü 2010'dan sonra doğanlara sigara satışını yasaklama planını desteklerken, 18-34 yaşındakiler arasında ise ankete katılanların yüzde 67'sinin karara olumlu baktığını aktardı.

Aralık ayında Yeni Zelanda, satın alınabileceği yaşı yükselterek 2027'den itibaren tütün satışını kademeli olarak yasaklayacağını duyurmuştu.

Danimarka'da Sosyal Demokrat hükümet, gençler arasında alkol tüketimiyle de mücadele etmeyi amaçlarken, yüzde 16,5'ten az alkol içeren tüm içecekleri satın alma yaş sınırının 16'dan 18'e yükseltilmeyi planladığını aktarmıştı.

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