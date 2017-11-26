Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
104522
ALTIN
163.342
DOLAR
3.9262
STERLİN
5.2224
EURO
4.6718
Survivor 2018'in en büyük bombası patladı!
Survivor 2018'in en büyük bombası...
Bateri çalan papağan hayrete düşürüyor
Bateri çalan papağan hayrete düşürüyor
Sivilce izleri nasıl geçer?
Sivilce izleri olanlar dikkat!
Aç karnına kahve içmek zararlı mı?
Aç karnına kahve içmek zararlı...
Bu sebzeyi mutfağınızdan eksik etmeyin!
Kıvırcık marul her derde deva!

2011’den bu yana Suriye'de 25 bin kadın öldürüldü

2011’den bu yana ülkede 25 bin kadın öldürüldü. SHNR’nin hazırladığı raporda işkence gören ve tutuklanan kadınlarla ilgili bilgiler de var

26 Kasım 2017 Pazar 15:53
2011’den bu yana Suriye'de 25 bin kadın öldürüldü
banner10

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de Mart 2011'den Kasım 2017'ye kadar çıkan çatışmalarda öldürülen kadınların 24 bin 746'sının belgelediğini açıkladı.

SHNR, 7. yılındaki iç savaşta saldırı ve çatışmalarda hayatını kaybedenler üzerine yaptığı çalışmalarda kadınlara ait verileri paylaştı. 

Araştırmaya göre, iç savaşta ölen ve kayıtları bulunarak belgelenebilen kadınların sayısının 24 bin 746 olduğunu duyuran SNHR, sayının yalnızca kesin tespitleri kapsadığını bildirdi.

SNHR raporunda, Beşşar Esed rejiminin saldırılarında yaşamını yitiren 20 bin 919 kadını, kanıtlarla tespit ettiklerini belirtti.

Raporda, rejim güçlerine hava desteği vermek için Eylül 2015'de Suriye'ye müdahale eden Rusların hava saldırılarında ise 988 kadının öldüğünün kanıtlandığı bilgisine yer verildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları ve mayınları yüzünden ölen 573 kadının tespit edildiği belirtilen raporda, terör örgütü PKK/PYD'nin rastgele saldırılarında ölen kadınların ise 136'sı belgelenebildi.

Ağın raporunda, Eylül 2014'ten sonra Suriye'ye müdahale eden DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçlerinin ise düzenlediği hava saldırılarında 611 kadının hayatını kaybettiği ifade edildi.

Askeri muhalifler ve rejim karşıtı askeri grupların rejimle çatışmalarında 963 kadının öldüğüne yer verilen raporda, ülkede bilinmeyen tarafların işlediği suçlarda ise 556 kadının yaşamını yitirdiğinin belgelendiği vurgulandı.

İŞKENCEDEN ÖLÜMLER

Raporda, "Mart 2011'den Kasım 2017'ye kadar 57 kadının, çatışan taraflar yüzünden hayatını kaybettiğini belgeledik." ifadelerine yer verildi.

Rapora göre, rejim güçleri 41, DEAŞ, 13, PKK/PYD 2, askeri muhalifler 1 kadını işkence ederek öldürdü.

TUTUKLAMALAR

Suriye'de çatışan gruplar tarafından tutuklanmış kadınların en az 8 bin 289'nun SNHR tarafından tespit edildi.

Buna göre, rejim güçleri 6 bin 736, askeri muhalifler ve rejim karşıtı gruplar 959, PKK/PYD 257, DEAŞ ise 337 kadını tutukladı.

Rejim güçlerinin ve destekçilerinin kadınlara yönelik işledikleri suçların bir an önce son bulması gerektiğine vurgu yapılan raporda, Suriye'deki kadınları çatışmalardan korunması için Birleşmiş Milletlerin bir an önce harekete geçmesi gerektiği kaydedildi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bangladeş'te 139 sanık hakkındaki idam cezası onandı
Bangladeş'te 139 sanık hakkındaki idam cezası onandı
Çin'de soruşturma geçiren general ölü bulundu
Çin'de soruşturma geçiren general ölü bulundu
Rusya’da helikopter düştü: 2 ölü!
Rusya’da helikopter düştü: 2 ölü!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim