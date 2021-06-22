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2014 UN271 yakında Dünya'yı ziyaret edecek

Bilim insanları 2014 UN271 adını verdikleri küçük gezegenin 2031 yılında Dünya'ya en yakın konumuna geleceğini duyurdu. 2014 UN271'in bir sonraki ziyareti 612 bin 190 yıl sonra gerçekleşecek.

22 Haziran 2021 Salı 13:42
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2014 UN271 yakında Dünya'yı ziyaret edecek

Güneş Sistemi içerisinde yörüngesi çok geniş bir küçük gezegen bulunuyor.

İlk kez 2014 yılında keşfedilen 2014 UN271 yakın zamanda yeniden Dünya'ya en yakın konumuna gelecek.

Bilim insanları 2031 yılında gerçekleşecek bu olayı kaçırmak istemiyor çünkü 2014 UN271'in bir sonraki ziyareti 612 bin 190 yıl sonra gerçekleşecek.

Yani 2031'deki olayın bir sonraki gözlemi 612 bin 221 yılına denk geliyor.

Küresel ısınmaya karşı önlem alınmazsa söz konusu tarihte yeryüzünde insan yaşayacağının bir garantisi bulunmuyor.

2014 UN271'in Dünya'ya en yakın konumu yaklaşık 1.5 milyar kilometre uzaklıkta olacak.

Bu mesafe Satürn'le Güneş arasındaki aralığa denk geliyor. 2014 UN271'in bir önceki geçişinde yer yüzünde Neandertaller yaşıyordu.

Küçük gezegen olarak nitelendirilen 2014 UN271 aslında devasa bir kaya parçası.

Uzayda başıboş dolaşan 2014 UN271'ın yörüngesi Güneş Sistemi'nin dışına da taşıyor.

Anahtar Kelimeler:
Güneş Sistemi2014 UN271
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