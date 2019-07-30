Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Pokemon oyunu, Google Play'den kaldırılıyor
Pokemon oyunu, kaldırılıyor
Uzay Çöpçüleri 2050 Yılında İşbaşı Yapabilir
Uzay Çöpçüleri 2050 Yılında İşbaşı...
6 yaşında 8 milyon dolara mülk satın aldı
6 yaşında 8 milyon dolara...
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) 501 kişinin hayatına mal oldu
501 kişinin hayatına mal oldu
Ay’a ilk ayak basılan anın görüntüleri satıldı!
Ay’a ilk ayak basılan anın...

2018'de en az 164 çevreci öldürüldü

 Dünyada 2018 yılında en az 164 toprak ve çevre savunucusu ev, toprak ya da doğal kaynakları korumak isterken öldürüldü.

30 Temmuz 2019 Salı 15:49
2018'de en az 164 çevreci öldürüldü

Global Witness 2018'de evlerini, toprak ve doğal kaynakları; madencilik, gıda ve kerestecilik şirketlerine karşı savunmak için mücadele eden en az 164 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

Sivil toplum kuruluşu yıllık raporunda "sayısız" kişinin de şiddete maruz kaldığını ya da sindirildiğini duyurdu.

Filipinler çevre aktivistleri ve yerli topluluklar açısından en tehlikeli ülke konumunda. Ülkede geçen yıl 30 kişinin cinayete kurban gittiği kaydedildi.

Kolombiya ve Hindistan’da ise 2018 yılında sırasıyla 24 ve 23 çevreci hayatını kaybetti. Guatemala’da ise 16 toprak savunucusu cinayete kurban gitti.

Birleşmiş Milletler Yerli Halklar Özel Raportörü Vicky Tauli-Corpuz "Bu dünya genelinde gördüğümüz bir olgu. Toprak ve çevre savunucuları haklarını savundukları için terörist, serseri ya da suçlu ilan ediliyor" dedi.

Söz konusu şiddetin bir insan hakları krizi olduğunu belirten Tauli-Corpuz gelişmenin sabit bir iklime ihtiyaç duyan herkes açısından da bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

2018 yılında çevrecilere yönelik en büyük katliam Hindistan’ın Tamil Nadu eyaletinde gerçekleşti. Bir kömür madeninin çevreye olumsuz etkilerini protesto eden 13 kişi gösteri sonrasında öldürüldü.

Brezilya’nın Para eyaletinde ise soya endüstrisi temsilcileriyle yaşanan anlaşmazlıkta 8 toprak savunucusu öldürüldü.

Brezilya’yı en ölümcül ülke olmak bakımından geçen Filipinler’de ise Negros adasında aralarında kadın ve çocukların da olduğu, çiftçilik yapan 9 kişi öldürüldü. Global Witness kurban yakınlarının ailesine vekalet eden avukatın da bir süre sonra öldürüldüğünü açıkladı.

Birleşmiş Milletler daha önce yayınladığı bir raporda yerli halkların doğanın korunmasında önemli bir rol oynadığını belirtmişti.

Global Witness çevre savunucularının sindirilmesi ve tutuklanmasının “endişe verici küresel bir eğilim” olduğunu açıkladı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
çevreciHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sibirya’da 3 milyon hektarlık orman kül oldu
Sibirya’da 3 milyon hektarlık orman kül oldu
Playstation 5 sürprizi oyun tutkunlarını heyecanlandırdı!
Playstation 5 sürprizi oyun tutkunlarını heyecanlandırdı!
Uygur Türkleri için Türkiye'den Çin’e heyet gidiyor
Uygur Türkleri için Türkiye'den Çin’e heyet gidiyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim