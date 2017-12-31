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2018'e ilk onlar girdi

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Yeni yılı ilk karşılayan ülkelerden biri Yeni Zelanda oldu. Yeni Zelanda, 2018'i havai fişek gösterisiyle karşıladı.

31 Aralık 2017 Pazar 17:10
2018'e ilk onlar girdi
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Yeni yıla ilk giren ülke olan Yeni Zelanda, 2018'in ilk dakikalarına havai fişek gösterisi ile 'merhaba' dedi.

Güney yarım kürede bulunan ve yaz mevsimini yaşayan Yeni Zelanda, Auckland kentinde bulunan Sky Tower'da gerçekleştirilen havai fişek gösterileri ile 2018'e giren ilk ülke oldu.

Havai fişek gösterisinin yapıldığı Yeni Zelanda'da binlerce kişi 2018'in ilk dakikalarına 'merhaba' dedi. Türkiye saati ile 14.00'da yeni yılı karşılayan Yeni Zelanda'daki Sky Tower'da dakikalarca havai fişek gösterisi yapıldı.

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