2018 en sıcak dördüncü yıl oldu

2018’de ortalama hava sıcaklığı 14,7 Celsius olarak kaydedildi. Bu sayı, en sıcak veriden sadece 0,2 derece az. Bilimadamları 2019’un da büyük ihtimalle sıcak geçeceği yorumunda bulunuyor.

Kopernik İklim Değişikliği Kurumu’nun başkanı Jean-Noël Thépaut, “Avrupa’nın büyük bir bölümünü etkileyen aşırı sıcaklar ve kuru yazlar ya da kutup bölgelerinde artan ısı seviyesi hepimiz için alarm verici işaretler” diye konuştu.

2018’de Amerika’nın California eyaleti ve Yunanistan’da büyük orman yangınları yaşanırken, Hindistan’ın Kerala bölgesi, 1920’den beri yaşanan en kötü sel felaketiyle boğuştu. Avustralya ve Kuzey Afrika’da da aşırı sıcaklıklar meydana geldi.

Antarktika ve çevresinde de, ABD Ulusal Kar ve Buz Verileri Merkezi’ne göre buz kütleleri 2019’un ilk günleri itibariyle en düşük seviyede.

Kopernik Kurumu uzmanlarından Freja Vamborg, 2019’un da büyük ihtimalle oldukça sıcak geçeceğini belirtti.

19. yüzyılda hava sıcaklıkları kayıt altına alınmaya başladığından bu yana, son 4 yıl dünyada hava sıcaklıklarının ortalamasının en yüksek olduğu yıllar oldu. Bu son 4 yıl içerisinde 2016 en sıcak yıl olarak kaydedilirken, 2016’yı 2017 ve 2015 yılları takip ediyor.

Kopernik Kurumu’na göre, sıcak havayı içinde hapseden karbondioksit oranı, 2018’de rekor seviyeye yükseldi.

Son 5 yılda ölçülen küresel ortalama sıcaklıklar da, endüstrinin gelişimi öncesindeki dönemlerden 1,1 Celsius derece yukarıda ölçüldü.

Geçen yıl açıklanan Birleşmiş Milletler iklim raporuna göre de, hava sıcaklıkları günümüzdeki seviyelerde seyrederse, 2050 yılı civarlarında ortalama hava sıcaklıkları endüstrinin gelişimi öncesindeki dönemlerden 1,5 Celsius derece yukarıda olacak. Bu da daha aşırı hava olaylarıyla karşılaşılacağı anlamına geliyor.

BM raporu, dünya devletlerine sera gazı salımlarını önemli ölçülerde azaltmaları tavsiyesi veriyor. Bu aynı zamanda 2015 Paris İklim Anlaşması’nda da geçiyor.

Anlaşmayı imzalayan 200’e yakın ülke, Aralık ayında Polonya’da ülkelerin uymasını öngören kurallar üzerine anlaştı.

Paris İklim Anlaşması fosil yakıtların kullanımından rüzgar ve güneş gibi temiz enerjilerin kullanılmaya başlamasını hedefliyor.

Başkan Donald Trump, Amerika’nın fosil yakıt enerjisi sektörünü desteklemek için Amerika’yı anlaşmanın tarafı olamaktan çekmişti.

Kopernik Kurumu’nun raporu, BM Dünya Meteoroloji Organizasyonu’nun Kasım 2018’de, 2018 yılının en sıcak dördüncü yıl olacağı öngörüsünü doğrulamış oldu.