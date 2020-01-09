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2019 en sıcak 2'nci yıl oldu

Geride bıraktığımız 2019, en sıcak ikinci yıl olarak kayıtlara geçti.

09 Ocak 2020 Perşembe 16:27
2019 en sıcak 2'nci yıl oldu

Avrupa Birliği Atmosfer İzleme ve İklim Değişikliği Servisi geride bıraktığımız 2019'un en sıcak ikinci yıl olduğunu açıkladı.

140 yıldır gezegenimizin sıcaklığını kayıt altına alabiliyoruz ve bu bilgilere göre, 2019 ortalama sıcaklığı 0.59 °C üzerindeydi. Bugüne kadar  kaydedilen en sıcak yıl ise 2016 yılı olmuştu.

KÜRESEL ISINMA DÜNYA HARİTASINI NASIL DEĞİŞTİRECEK?

Türkiye dahil tüm dünyayı tehdit eden küresel ısınmanın gelecek yıllarda dünya haritasını nasıl değiştireceğini hiç düşündünüz mü? Buzullar eriyor ve maalesef kimse bunu durduramyor. Peki böyle devam ederse nelerle karşılaşacağız?

Christian Aid  tarafından yayınlanan rapor Küresel Isınma'nın sonuçları ile ilgili oldukça ürkütücü uyarılarda bulunuyor.

Tüm buzulların erimesi durumunda ortalama deniz suyu seviyesi 65 metre kadar yükselecek. Bu da deniz seviyesine yakın kara parçalarının denize karışacağı anlamına geliyor.

Rapora göre buzulların erimesinden en radikal şekilde etkilenecek ülkelerden birisi İngiltere. İngiltere'ye bakalım. Erime sonrasına bakın ne hale geliyor?

İrlanda Cumhuriyeti ve İngiltere'de kıyı tarafları olduğu gibi su altında kalıyor, adalar küçülüyor.

NASA'NIN GÖZÜNDEN DÜNYA'NIN 137 YILLIK DEĞİŞİMİ

Geçtiğimiz dönemde NASA tehlikenin boyutunu gözler önüne sermek için 1880'den günümüze olan değişikliği gösteren materyalleri yayınlamıştı.

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