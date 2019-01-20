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2020 Dünya Mimarlık Başkenti belli oldu

20 Ocak 2019 Pazar 17:03
2020 Dünya Mimarlık Başkenti belli oldu

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO, Brezilya'nın en büyük ikinci kenti Rio de Janeiro'yu 2020 Dünya Mimarlık Başkenti seçti.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO tarafından yapılan açıklamada, Brezilya'nın ikinci büyük kenti Rio de Janeiro'nun 2020 Dünya Mimarlık Başkenti olarak seçildiği duyuruldu.

UNESCO Kültür Genel Müdür Yardımcısı Ernesto Renato Ottone tarafından yapılan açıklamada, "Geniş ve kaliteli faaliyetlerinin yanı sıra Dünya Mimarlık Başkenti Rio de Janeiro, sürdürülebilir kentsel gelişiminde önemli kültür ve mimari rolünü sergileyecektir" ifadesine yer verildi.

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Finalde Fransa'nın başkenti Paris ve Avustralya'nın Melbourne kenti ile yarışan Rio de Janeiro böylece Temmuz 2020'de 27'ncisi düzenlenecek olan Uluslararası Mimarlar Birliği Dünya Kongresi'ne de ev sahipliği yapmaya hak kazanmış oldu.

Dünya Mimarlık Başkenti kampanyası UNESCO VE Uluslararası Mimarlar Birliği tarafından Kasım 2018'de başlatılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Dünya Mimarlık Başkenti
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