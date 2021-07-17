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2020'de 23 milyon çocuk rutin aşılarını yaptıramadı

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DSÖ ve UNICEF, geçen yıl 23 milyon çocuğun rutin aşılarını yaptıramadığını; bunun, 2009 yılından bu yana en yüksek rakam olduğunu bildirdi.

17 Temmuz 2021 Cumartesi 16:47
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2020'de 23 milyon çocuk rutin aşılarını yaptıramadı

Geniş kapsamlı araştırma: Çocuklarının corona virüsten ölme olasılığı mevsimsel gripten daha yüksek değil

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) sunduğu veriler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının dünya genelinde birçok ülkede çocukların aşılanma süreçlerini aksattığını ortaya koydu.

Veriler, rutin aşılarını olamayan çocukların sayısının geçen sene 2019 yılına kıyasla 3,7 milyon arttığını ve 23 milyona ulaştığını gösterdi.

2020 yılı boyunca 17 milyon çocuğun hiç aşı olmadığı kaydedildi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ülkelerin salgın sürecinde Covid-19 aşılarını almaya odaklandığını ancak diğer aşılama kampanyalarında yavaşlamalar yaşandığını söyledi.

ÖNLENEBİLİR HASTALIKLAR YENİDEN RİSK Mİ?

Ghebreyesus, dünya genelinde birçok çocuğun kızamık, çocuk felci ve menenjit gibi ölümcül ancak önlenebilir hastalık tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını vurguladı.

DSÖ Aşı ve Aşılama Direktörü Kate O’Brien, Covid-19 salgınının, çocukların küresel aşılanmalarını 10 yıl geriye attığını dile getirdi. O’Brien, salgın öncesi dönemde de çocukların önlenebilir çocuk hastalıklarına karşı aşılanma oranlarında azalmalar görüldüğünü ifade etti.

DSÖ verileri, aşılanan çocuk sayısının her bölgede düştüğünü ancak Güneydoğu Asya ve Doğu Akdeniz ülkelerinde bunun çok daha belirgin olduğunu gösterdi.

Öte yandan DSÖ, 3,5 milyon çocuğun difteri, tetanos ve boğmaca aşısının, 3 milyon çocuğun ise kızamık aşısının ilk dozunu kaçırdığını bildirdi.

Son Güncelleme: 17.07.2021 18:06
Anahtar Kelimeler:
DSÖUNICEF
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