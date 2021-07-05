2021 yılının ilk tropikal kasırgası Elsa, Küba’ya ulaştı: ABD'ye hareket etmesi bekleniyor

Geçtiğimiz günlerde ABD Ulusal Kasırga Merkezi tarafından 2021 yılının ilk tropikal kasırgası olarak açıklanan Elsa Kasırgası, hız kesmeden devam ediyor.

Atlas Okyanusu üzerinde 2021 yılının ilk tropikal kasırgası olan Elsa’nın Barbados Adaları'nın yaklaşık 65 kilometre batısında oluştuğunu belirtilmişti.

Elsa’nın Puerto Riko, Dominik Cumhuriyeti, Haiti ve Küba’ya doğru saatte 120 kilometre hızla ilerlediği ve önümüzdeki salı Florida’ya ulaşmasının beklendiği kaydedilmişti.

Ulusal Kasırga Merkezinden kıdemli uzman Jack Beven, Elsa’nın Karayip Adaları'nı vurduktan sonra zayıflama ihtimali olduğunu dikkati çekerek, “Yine de Florida’nın bazı bölümlerinde önümüzdeki hafta başlarında sahilde fırtına kabarması, aşırı fırtına ve yağış etkisi riski var" uyarısında bulunmuştu.

KÜBA SAHİLLERİNE ULAŞTI

Atlantik Okyanusu'nda ortaya çıkan Elsa fırtınası, Karayip adalarının ardından Küba'ya ulaştı.

Küba hükümetinden yapılan açıklamada, fırtınanın bugün sabah saatlerinde güney sahillerine ulaştığı öğle itibarıyla adanın merkezine ağır yağış bırakmasının beklendiğini belirtildi.

Hükümet, fırtınanın sele yol açması beklenen yerleşimlerdeki 180 bini kişi tahliye etmişti.

Saatteki hızı 100 kilometreyi aşan rüzgarlar taşıyan fırtına Karayipler'de Küçük Antil adaları ile Haiti ve Dominik Cumhuriyeti çevresini etkilemişti.

Fırtınanın yol açtığı şiddetli rüzgar ve yoğun yağış nedeniyle Dominik Cumhuriyeti'nde iki, St Lucia'da bir kişi hayatını kaybetmişti.

ABD'YE HAREKET ETMESİ BEKLENİYOR

Fırtınanın bugün Küba'dan geçtikten sonra ABD'nin güneydoğu kıyılarına hareket etmesi bekleniyor.