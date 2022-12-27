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2022 İtalya'da en sıcak yıl oldu

2022'nin İtalya'nın şimdiye kadar geçirdiği "en sıcak yıl" olduğu belirtildi.

27 Aralık 2022 Salı 22:18
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2022 İtalya'da en sıcak yıl oldu



İtalya Ulusal Araştırma Konseyinden (CNR) yapılan açıklamada, 2022'nin, ölçümlerin tutulmaya başlandığı 1800'lerden bugüne kadar kaydedilen en sıcak yıl olduğu bildirildi.

CNR'den İklim Bilimci Bernardo Gozzini, Aralık 2022'de kaydedilen yüksek sıcaklıkların, geride kalan 11 aylık dönemle uyumlu gittiğini ifade etti.

Bu yılki rekorun yüksek ve ortalama sıcaklıklarla alakalı olduğunu kaydeden Gozzini, ülkedeki düşük sıcaklıklar açısından rekorun 2018'de olduğunu belirtti.

Gozzini ayrıca ülke genelinde yılbaşı gecesinde hava sıcaklıklarının ortalamanın 5-6 derece üzerinde seyretmesinin beklendiğini bildirdi.

İtalya, yıl içinde aşırı sıcaklar ve yağışların azlığı sebebiyle son 70 senenin en şiddetli kuraklığını yaşamıştı.

İtalya Ziraatçiler Derneği (Coldiretti) de bu yılki kuraklığın özellikle tarım sektöründe 6 milyar avro zarara yol açtığını bildirmişti.

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