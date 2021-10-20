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2022 kehaneti şaşırttı!

Habertürk TV’de Fatih Altaylı’nın sunumuyla ekrana gelen Fatih Altaylı İle Tek Tek programına ünlü astrologlar Dinçer Güner, Öner Döşer ve Hande Kazanaova konuk oldu. 2020 yılının sonlarında koronavirüs salgınına dair yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Dinçer Güner ve Öner Döşer, dünyanın 2022 haritasına baktılar ve yeni tahminlerini açıkladılar. Tahminlerine göre, 2022 senesi büyük ekonomik buhran ve kıtlık yılı olacak.

20 Ekim 2021 Çarşamba 16:51
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2022 kehaneti şaşırttı!
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Ünlü astrologlar Öner Döşer ve Dinçer Güner, Habertürk TV’de yayınlanan Fatih Altaylı İle Teke Tek programına çıktılar. Koronavirüs salgının dünyayı etkisi altına alacağını ön gören astrologlar bu sefer de ekonomi konusundaki korkutan tahminleriyle bir kez daha gündeme geldi. Ekonomik krizin kapıda olduğunu ifade eden Döşer, “Çalıştığım astroloji haritalarından 1929 Büyük Buhranı'nı aratmayacak dünya çapında ekonomik bir krize doğru sürüklendiğimizi söyleyebilirim. Bunu 2022'de anlayacağız ama esas zorluk 2023-2024'te olacak" ifadelerini kullandı.

“EKONOMİK BUHRAN SENESİ OLACAK”

"2022 ekonomik bir buhran senesi olacak" diyen Dinçer Güner, "Ayrıca 2001, 2002 ve 2003'te yaşadıklarımızın aynısı olacak. Ama sonra toparlanma olacak. Tüm dünyada gıdaya ulaşmada zorluk yaşanacak" şeklinde konuştu. Dinçer Güner dünyayı 2022 yılında bir kıtlığın beklediğini söyledi.

2022 senesinde ABD'de ve Çin dahil bir çok ülke büyük ekonomik buhran yaşayacak. ABD'de Kasım 2021'den itibaren 6 ay boyunca ABD Başkanı Joe Biden ile ilgili sırlar ortaya çıkacak, sağlık sorunları başlayacak ve çok sıkıntılı bir dönem yaşanacak.

Anahtar Kelimeler:
Kehanet2022 Kehaneti
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