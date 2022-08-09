2022'nin en çok satan araba modelleri

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde
bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 oranında azalarak 410.110 adet olarak
gerçekleşti.
2022 YILINDA SATILAN EN UCUZ SIFIR OTOMOBİLLER
Otomobil satışları, 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde geçen yıla göre yüzde 7,9 oranında azalarak 319.313 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 5,3 azalarak 90.797 adet oldu.
İşte 2022 yılında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları...
LAMBORGHINI 3 adet satıldı
En çok satan modeli Urus: 2 adet
9 adet BENTLEY satıldı.
En çok satan modeli Flaying Spur: 4 adet
ASTON MARTIN - 14 adet
En çok satan modeli V8 Vantage: 7 adet
FERRARI 14 adet satıldı
En çok satan modeli Roma: 6 adet
ALFA ROMEO - 43 Adet satıldı
En çok satan modeli Stelvio: 23 adet
JAGUAR 43 adet satıldı
En çok satan modeli I-PACE: 21 adet
MASERATI 87 adet satıldı
En çok satan modeli Levante: 69 adet
MAZDA - 100 adet satıldı
En çok satan modeli Mazda MX-5: 57 adet
LEXUS - 175 adet satıldı
En çok satan modeli RX: 134 adet
KARSAN -177 adet satıldı
En çok satan modeli Jest: 177 adet
195 adet DFSK satıldı.
En çok satan modeli Seres 3: 195 adet
PORSCHE - 336 adet satıldı
En çok satan modeli Macan: 147 adet
SUBARU - 337 adet satıldı
En çok satan modeli XV: 272 adet
MINI - 515 adet satıldı
En çok satan modeli Countryman: 270 adet
SSANGYONG - 564 adet satıldı
En çok satan modeli Korando: 381 adet
MG 638 adet satıldı
En çok satan modeli ZS: 486 adet
LAND ROVER - 791 adet satıldı
En çok satan modeli Range Rover Velar: 147 adet
ISUZU - 818 adet satıldı
En çok satan modeli D-MAX: 610 adet
DS - 819 adet satıldı
En çok satan modeli DS 7 Crossback: 545 adet
SUZUKI - 854 adet satıldı
En çok satan modeli Vitara: 429 adet
CUPRA - 1206 adet satıldı
En çok satan modeli Formentor: 1204 adet
JEEP - 1476 adet satıldı
En çok satan modeli Renegade: 808 adet
IVECO - 1483 adet satıldı
En çok satan modeli Daily Kamyonet: 1144 adet
MITSUBISHI - 1564 adet satıldı
En çok satan otomobil modeli Space Star: 431 adet
En çok satan ticari modeli L-200: 1133 adet
VOLVO - 3316 adet satıldı
En çok satan modeli XC90: 1196 adet
SEAT - 3976 adet satıldı
En çok satan modeli Arona: 2195 adet
NISSAN - 4896 adet satıldı
En çok satan modeli Qashqai: 2698 adet
En çok satan ticari modeli Navara: 393 adet
BMW - 7829 adet satıldı
En çok satan modeli 3 Serisi: 2303 adet
AUDI - 7870 adet satıldı
En çok satan modeli Q3: 1985 adet
KIA - 9758 adet satıldı
En çok satan modeli Stonic: 3509 adet
SKODA - 10779 adet satıldı
En çok satan modeli Superb: 3115 adet
MERCEDES-BENZ - 10807 adet satıldı
En çok satan modeli C Serisi: 2188 adet
HONDA - 12862 adet satıldı
En çok satan modeli Civic Sedan: 5162 adet
CITROEN - 14357 adet satıldı
En çok satan modeli C3 Aircross: 3676 adet
PEUGEOT - 16370 adet satıldı
En çok satan modeli 3008: 4977 adet
OPEL - 18893 adet satıldı
En çok satan modeli Crossland: 6363 adet
DACIA - 21485 adet
En çok satan modeli Duster: 15128 adet
TOYOTA - 26312 adet satıldı
En çok satan modeli Corolla: 18961 adet
HYUNDAI - 27306 adet satıldı
En çok satan modeli i20: 8947 adet
VOLKSWAGEN 34494 adet satıldı.
En çok satan modeli Passat: 5996 adet
FORD - 36.916 adet satıldı
En çok satan modeli Tourneo Courier: 1635 adet
RENAULT - 53.789 adet satıldı
En çok satan modeli Clio HB: 24.377 adet
FIAT TOPLAM 75 BİN 834 ARAÇLA BİRİNCİ SIRADA
Listenin ilk sırasında yer alan Fiat, toplamda 75 bin 834 araç satış rakamına ulaştı.
En çok satan modeli Egea Sedan: 36.102 adet
İLK ÜÇ MARKAYA BAKIŞ
MARKA SATIŞ (BİNEK + TİCARİ)
FIAT: 75.834 (51.646 + 24.188)
RENAULT: 53.789 (47.436 + 6.353)
FORD: 36.916 (6.131 + 30.785)
EN ÇOK SATAN MODELLER
Model dökümlerine göre incelendiğinde ise en çok satan 5 otomobil modeli şunlar:
1 - FIAT EGEA SEDAN- 36.102 adet
2 - RENAULT CLİO HB - 24.377 adet
3 - TOYOTA COROLLA - 18.961 adet
4 - DACİA DUSTER - 15.128 adet
5 - FIAT EGEA CROSS - 14.125 adet
EN ÇOK SATAN TİCARİLER
En çok satan hafif ticari modeller...
1 - FORD TOURNEO COURİER- 13.771 adet
2 - FIAT DOBLO COMBI - 9.939 adet
3 - FİAT FİORİNO COMBİ - 7.286 adet
4 - FORD TRANSİT KAMYONET- 6.631 adet
5 - FORD TRANSİT VAN - 4.058 adet
EN ÇOK 1600cc ALTINDAKİLER TERCİH EDİLİYOR
2022 yılında 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 8,8 azalarak yüzde 88,8 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 43,5 azalarak yüzde 0,7 pay, 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 31,1 azalarak yüzde 0,2 pay aldı.
BENZİNLİ SATIŞLARI BİRİNCİ SIRADA
Otomobil pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde;
-Benzinli otomobil satışları 226.043 adetle yüzde 70,8 pay,
- Dizel otomobil satışları 54.654 adetle yüzde 17,1 pay,
- Otogazlı otomobil satışları 5.667 adetle yüzde 1,8 pay aldı.
ELEKTRİKLİ OTOMOBİLE İLGİ ARTIYOR
Ayrıca, Ocak-Temmuz döneminde 2.532 adet elektrikli satışı gerçekleşti. 30.417 adetlik rakama ulaşan hibrit otomobiller yüzde 9.5 pay sahibi oldu.
2021 yılı aynı döneminde 1019 adet elektrikli ve 29.918 adet hibrit otomobil satışı yapıldı.
EN ÇOK SUV TERCİH EDİLDİ
Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 39,6 pay, 126.606 adet) oldu.
SUV otomobilleri, yüzde 36,7 pay ve 117.316 adet satış ile Sedan ve yüzde yüzde 21,6 pay ve 68.909 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.
OTOMATİK LİDER
Otomatik şanzımanlı otomobiller; 246.211 adetle yüzde 77,1 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 73.102 adetle yüzde 22,9 pay aldı.
Otomobil pazarı, 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 14,9 azalış gösterdi.
Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 21,4 arttı.