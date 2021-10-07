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2022 yılı için büyük kehanet! Numerologlar 22 sayısına dikkat çekiyor

2022 yılı için kehanetler astrolog ve numerologların tahminleriyle ortaya çıktı. 2019 yılının sonunda başlayan koronavirüs pandemisinin etkileri hala günümüzde sürerken 2022 yılıda insanlığı bekleyen durumlar merak konusu oldu. Numerologlar 22 sayısına dikkat çekerken yeni yılla beraber her şeyin düzelmeye başlayacağını söyledi.

07 Ekim 2021 Perşembe 09:55
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2022 yılı için büyük kehanet! Numerologlar 22 sayısına dikkat çekiyor
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Numerologlar ve astrologlar 2022 yılı için beklenti ve olası değişimleri açıkladı. Koronavirüs pandemi ve aşılanma hareketleriyle beraber insanlığın hayatında büyük değişiklikler yaşanmıştı. Koronavirüs pandemisini önceden tahmin edenler bu sefer de 2022 yılındaki beklentilerini açıkladı. 2020 ve 2021 yıllarında yaşanan salgın krizinin hızını azaltacağını belirten astrolog ve numerologlar 2022 yılında geçmiş yaşantıya geri dönüleceğini ön görüyor.

22 SAYISINA DİKKAT ÇEKİYORLAR

Numerolog Josh Siegel, 2022 yılındaki 22 sayısının numerolojide yenilik inşa etmekle ilgili olduğunu ileri sürdü. Yeni yılla birlikte tamamen pandemi öncesindeki yaşantıya geri dönüleceğini ve bu süreçte insanların hayatlarını yeniden yapılandıracağını söylemek mümkün. Yeni yılla birlikte birlik ve beraberlik duyguları tavan yapacak ve kötü tecrübelerden edinilen derslerle yeni bir sistem inşa edilecek.

TAMAMEN DENGE YILI OLACAK

Numerolojiye göre 22 sayısının bir diğer anlamı ise denge. İş hayatında ve ikili ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemli bir yıl olacak. 22 sayısı aslında temelinde iş alanındaki gücü beraberinde getiriyor. Bu nedenle Josh Siegel, 2022 yılının para ve kariyer odaklı bir yıl olacağını ön görüyor.

Anahtar Kelimeler:
2022 YılıKehanet
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