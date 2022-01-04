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2022 yılında üç tarihe işaret etti!

Kendisini zaman yolcusu olarak ilan eden bir TikTok kullanıcısı, 2022 yılına ilişkin yaptığı açıklamalarla sosyal medyanın gündemine yerleşti. 2071 yılından günümüze geri geldiğini söyleyen ‘Aesthetictimewarper’ insanlığı kurtarmak için sosyal medya hesabından geleceği anlatan paylaşımlar yaptığını söyledi. Zaman yolcusunun 2022 yılı için verdiği üç tarih kullanıcıları şaşırttı.

04 Ocak 2022 Salı 16:43
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2022 yılında üç tarihe işaret etti!
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Sosyal medyada son dönemde zaman yolculuğu etiketiyle beraber pek çok kullanıcı paylaşım yapıyor. Geleceğe yönelik olarak yaptığı paylaşımlarla milyonlarca izlenmeye ulaşan ‘Aesthetictimewarper’ insanların kendisine inanmadığını belirterek yeni kanıtlar sunduğunu belirtti. ‘Aesthetictimewarper’, 2022 yılı hakkında üç tarih verdi ve insanlığı dikkat etmesi gerektiğini dile getirdi. Zaman yolcusunun paylaşımında 2022 yılında koronavirüsten daha tehlikeli bir hastalığın insanlığı tehidt edeceğini söylemesi kullanıcıları meraklandırdı.

2021 yılının Kasım ayında yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada popüler olmayı başaran zaman yolcusu, bir T. Rex dinozor yumurtasının içinde alternatif bir evrene açılan portalın bulunacağını ve efsanevi batık Atlantis şehrinin Atlantik Okyanusu'nda keşfedileceğini söylemişti. Hiçbir bilimsel dayanağı bulunmadığı için sosyal medya kullanıcılarının inanmadığı ve tepki gösterdiği zaman yolcusu bu sefer kendisini ispat etmek için 2022 yılında insanlığın dikkat etmesi gereken 3 tarihi söyledi.

Zaman yolcusu paylaşımına, “Çok uzun zamandır sahte bir zaman yolcusu olarak düşünüldüm. Bu yüzden 2022'nin başlarındaki bu üç önemli tarihi unutmayın” diyerek başladı.

“BU TARİHLERİ UNUTMAYIN”

2022 yılı için zaman dikkat çektiği tarihlere yönelik olarak zaman yolcusu, “11 Mart 2022’de bilimsel araştırmalar sonucunda ortaya çıkan şempaze konuşabilecek ve insana benzer özellikler gösterecek. 19 Nisan 2022’de ise diğer bütün koronavirüs mutasyonlarından daha güçlü bir hastalık insanlığın başına bela olacak. 17 Eylül 2022’de ise okyanusta bazı hareketlenmeler meydana gelecek. Bu hareketlenme doğal afetlere işaret edecek” dedi. Zaman yolcusunun paylaşımı 9 milyondan fazla izlenmeye ulaştı.

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