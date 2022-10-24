2023 Onlardan yana!

YAY BURCU (24 KASIM - 22 ARALIK)

2023 yılının en şanslı burçlarından ilki, Yay burcu! Risk almayı seven ve sınır tanımayan Yayların, bu yıl hem aşkta hem kariyerde yüzü gülecek. Bir süredir yalnız olan Yaylar hayatlarının aşklarını bulabilecekken, halihazırda ilişkisi olanların da ilişkilerini bir üst seviyeye taşımak için sabırsızlandıkları o dönem yakın gibi gözüküyor.

Bu ateş grubu burcu için 2023 yılının şansı aşk ve kariyer ile de sınırlı değil! Bu yıl hayatlarında sağlık alanında da değişimler olacak. Hem ruhen hem de bedenen şifalanma yaşayacaklar. Kimileri, bir süredir mücadele ettikleri sağlık sorunlarından kurtulacakken; kimileri de ruhsal anlamda güzel bir dönüşüm yaşayacak ve hayata karşı bakış açıları değişecek.

KOVA BURCU (20 OCAK - 18 ŞUBAT)

Özgür ruhlu ve yenilikçi Kovalar, 2023'ün en şanslı burçları arasında yer alıyor. Bu yıl, hem kariyerlerinde hem de aşk hayatlarında mutluluğu yakalayacak olan Kova burçları için muhteşem geçecek. Uzun bir süredir hayatlarına birini almayan Kovalar, bu sene ayaklarını yerden kesecek bir aşk yaşayabilirler. Kimi zaman hayatlarında tek bir noktaya odaklanmayı seçen bu hava grubu burcu, 2023'te aynı anda birçok alanda güzellikleri deneyimleyebileceklerini görecekler. Bu da hayata karşı bakış açılarını olumlu yönde değiştirecek.

Kova burçları, sadece aşk hayatlarında değil, kariyerlerinde de zirvede yer alacaklar. Öyle ki, kimi zaman yol kat edemedikleri hissi ve demoralize olmaları dahi bu durumun önüne geçemeyecek. Üstelik bu yıl hak ettikleri geri dönüşleri de alabilecekleri bir yıl olacak. Kimileri bir süredir bekledikleri terfiiyi alırken, kimileri de maaşlarında iyileştirmeler yaşayacak. Böylece Kovalar bu yıl hak ettikleri mertebeye ulaşabilecekler.

YENGEÇ BURCU (23 HAZİRAN - 22 TEMMUZ)

2023'ün en şanslı bir diğer burcu da duyguları ile derinden temas halinde olan Yengeçler. Bu sene Yengeçler için özellikle de kariyer alanlarında muhteşem değişiklikler getirecek. Tabii bu durum özellikle de planlı olan ve sorumluluklarını yerine getirmekten çekinmeyen kişiler için geçerli. Kendilerini yaptıkları işe adayan ve emek veren kişilerin rahatça yükselebilecekleri bu sene, beraberinde parayı da getirecek. Böylece 2023, üretken Yengeçler için hem maddi konularda hem de kariyer anlamında zirvede olacakları bir yılı işaret ediyor.

"Peki ya aşk?" dediğinizi duyar gibiyiz. Bu yıl her ne kadar kariyer anlamında büyük bir başarıya işaret ediyor olsa dahi, yılın ikinci yarısında hayatınızın aşkı ile karşılaşma olasılığınız da oldukça yüksek gibi gözüküyor.

İKİZLER BURCU (22 MAYIS - 21 HAZİRAN)

2023 yılı; güçlü iletişim becerilerine sahip, girişken İkizler için de şanslı bir dönemi işaret ediyor! Bu hava grubu burcu; 2023 yılında sadece aşk ve kariyer alanlarında değil, aynı zamanda kendileri için pozitif etkilere sahip birçok konuda da dönüşüm yaşayacak. Etkileyici fikirleri ile kariyerlerinde istedikleri yere ulaşabilecek olan İkizler, bir an olsun yanından ayrılmak istemeyecekleri bir aşka da tutulacak.

İkizler burçları, kurdukları hayallerin tek tek gerçeğe dönüştüğünü görecekler. Manevi alanlarında dönüşümler yaşayacak ve kendilerini yeniden keşfedecekler. Üstelik bu sene; evlilikler veya boşanmalar, yurt dışı seyahatleri, terfi ya da istifa gibi köklü değişimleri de beraberinde getirecek olabilir.