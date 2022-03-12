BBC'nin öğrendiğine göre, Rusya'da sosyal medya kanalları ve özel mesajlaşma grupları, Ukrayna'da ordunun yanında savaşmak üzere yeni bir paralı asker tugayı toplamak için kullanılıyor.

BBC, askere alma kampanyasının ayrıntılarını paylaşan, Rusya'nın önde gelen paralı asker örgütlerinden biriyle yakın bağlantıları olan bir paralı asker ve eski bir savaşçıyla görüştü.

Savaşın başlamasından birkaç hafta önce, hizmet veren paralı asker BBC'ye, gizli Wagner örgütünün birçok gazisiyle özel bir Telegram grubu aracılığıyla temasa geçildiğini söyledi. Ukrayna'da geleneksel olarak yenen bir domuz yağı olan "Salo"nun tadına atıfta bulunularak "Ukrayna'da bir pikniğe" davet edildiler.

Mesaj, "sabıka kaydı, borcu olanlar, paralı asker gruplarından men edilmiş veya pasaportu olmayanlar" için başvuru çağrısı yapıyor. Mesajda ayrıca "Rus işgali altındaki Luhansk ve Donetsk cumhuriyetlerinden ve Kırım'dan gelenlerin - candan davet edildiği" de yer aldı.

WAGNER ÜSSÜNDE EĞİTİM

BBC'ye konuşan paralı asker, askerlerin Rusya'nın güneyindeki Mol'kino'daki bir Rus askeri üssünün yanındaki Wagner üssünde eğitildiğini söyledi.



Özel mesajlaşma gruplarının yanı sıra, Rusya'da paralı asker toplamak için halka açık bir kampanya da yapıldı.

SOSYAL MEDYADAN İLAN

Kendisini güvenlik faaliyetlerinde uzman olarak tanımlayan birisi Rus sosyal medya platformu VK'da, işgalin ilk haftasında diğer eski Sovyetler Birliği ülkelerinden "güvenlik görevlilerini" "yakın yurt dışı" için başvurmaya çağıran bir ilan yayınladı.

400 ASKER UKRAYNA



Wagner grubundan 400'e kadar savaşçının Ukrayna'da olduğu bildirildi.

Wagner grubu ilk olarak 2014 yılında, doğu Ukrayna'daki çatışmada Rus yanlısı ayrılıkçıları desteklediği sırada tespit edildi.

2100 DOLAR MAAŞ



BBC'ye konuşan hizmet veren Wagner savaşçısı, Ukrayna'nın işgalinin ilk günlerinde ülkenin ikinci şehri Kharkiv'e gönderildiğini ve burada biriminin ne olduğunu açıklamadan bir görevi başarıyla tamamladığını söyledi. Paralı esker, BBC'ye verdiği demeçte, "Daha sonra bir aylık çalışma için 2.100 dolar (1.600 £) ödendi ve evimize, Rusya'ya döndük" dedi.

7 YILDA 10 BİN PARALI ASKER

Wagner grubu, Rusya'daki en gizli örgütlerden biridir. Paralı asker olarak hizmet etmenin Rusya ve uluslararası hukuka aykırı olması nedeniyle bu grup gizli çalışıyor. 10 bine yakın savışçının son yedi yılda Wagner ile en az bir sözleşme imzaladığına inanılıyor.



BBC'ye konuşan paralı asker, yeni askerlerin savunma bakanlığının Rus askeri istihbarat birimi GRU'dan subayların komutasındaki birimlere yerleştirildiğini söyledi.

"YENİ BİRİMLERİN ADI DEĞİŞTİ"



Haberde, Wagner'in işe alım politikasının değiştiğini ve daha az kısıtlama uyguladığı vurgulandı. BBC'ye konuşan paralı asker, yeni savaşçıların daha az profesyonel olduğunu belirtirken, "Herkesi işe alıyorlar" dedi. Paralı asker, işe alınan yeni birimlerin artık Wagner olarak adlandırılmadığını, ancak The Hawks gibi yeni isimlerin kullanıldığını söyledi.