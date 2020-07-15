Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Kar maskesi takıp dövdüler
Kar maskesi takıp dövdüler
Parkta çıkan kavga mahkemede son buldu
Parkta çıkan kavga mahkemede son...
Saçından tutup yerde sürükledi
Saçından tutup yerde sürükledi
“Bu işi namusum ve şerim için yaptım"
“Bu işi namusum ve şerim...
Önünü kesip darp ettiler
Önünü kesip darp ettiler

2100 itibarıyla 23 ülkenin nüfusu yarıya düşebilir

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, doğum oranlarının düşmesi nedeniyle yüzyıl sonunda 23 ülkenin nüfusu yarıya düşebilir.

15 Temmuz 2020 Çarşamba 18:19
648 Okunma
2100 itibarıyla 23 ülkenin nüfusu yarıya düşebilir

Washington Üniversitesi bilim insanları tarafından yapılan araştırmada, dünyadaki doğurganlık oranının 2100 yılına kadar 1,7'nin altına düşebileceği, bu nedenle neredeyse her ülkenin nüfusunun azalacağı ve 23 ülkenin nüfusunun yarıya düşebileceği öngörüldü.

2017'de dünyadaki doğurganlık oranının 2,4'e gerilediğine dikkat çekilen araştırmada, bu oranın 2,1'in altına düşmesi halinde dünya ve ülke nüfuslarının düşüşe geçeceği belirtildi.

Dünya nüfusu azalacak

Araştırmada, dünya nüfusunun 2064'te 9,7 milyar ile zirveye ulaşmasının ve 2100'de ise 8,8 milyara gerilemesinin beklendiği vurgulandı.

Japonya nüfusunun yüzyılın sonunda 126 milyondan 53 milyonun altına, İtalya nüfusunun ise 61 milyondan 28 milyona gerilemesinin tahmin edildiği araştırmada, İspanya, Portekiz, Tayland ve Güney Kore'nin de aralarında bulunduğu 23 ülkenin de nüfusunun yarıya inmesinin öngörüldüğü ifade edildi.

Araştırmada, şu anda dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin'in nüfusunun 2100 yılında yaklaşık 732 milyona gerileyeceği tahmin edildi.

Sahra Altı Afrika ülkeleri nüfusunu 3'e katlayacak

Araştırmada, Sahra Altı Afrika ülkelerinin 2100 itibarıyla nüfuslarını 3'e katlayabileceği öngörüldü.

Bölge ülkelerinden Nijerya'nın nüfusunun 791 milyona ulaşacağı öngörülen araştırmada, bunun dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olmasını beraberinde getireceği belirtildi.

Araştırmacılardan Prof. Christopher Murray, yeni yüzyılda yaşlı nüfusun genç nüfustan fazla, bu durumun çok sayıda olumsuz etkisinin olacağı uyarısı yaptı.

Anahtar Kelimeler:
DünyaNüfus
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İtalya'da can kaybı 35 bine yaklaştı
İtalya'da can kaybı 35 bine yaklaştı
Hindistan'daki sel felaketinde ölü sayısı 61'e yükseldi
Hindistan'daki sel felaketinde ölü sayısı 61'e yükseldi
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 45 bini geçti
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 45 bini geçti
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim