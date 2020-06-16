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22 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor

Alman Lufthansa Grubu, koronavirüs salgınının sebep olduğu ekonomik kriz dolayısıyla, 22 bin tam zamanlı çalışanını işten çıkarmayı müzakere etmek için işçi sendikaları ile toplu kriz anlaşmaları yapmak istediğini duyurdu.

16 Haziran 2020 Salı 12:58
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22 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor

Lufthansa Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, söz konusu işten çıkarmaların şirketin bütün birimlerinde olacağı belirtildi.

Açıklamada, "Lufthansa'nın uçuş operasyonları, 600'ü pilot, 2 bin 600 uçuş personeli ve bin 500 yer personeli olmak üzere hesaplanan 5 bin pozisyonla krizden etkilenecek." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca bakım ve onarım iştiraki Lufthansa Technik'in iş gücünün de 2 bin 500’i Almanya’da olmak üzere, 4 bin 500 kişi azaltılacağına vurgu yapılan açıklamada, uçak içi ikram hizmetleri sağlayıcısı LSG Group’un yeniden yapılandırılması nedeniyle dünya genelinde 8 bin 300 işin etkileneceği kaydedildi.

Dünya genelinde 135 bin çalışanı bulunan Lufthansa AG, küresel seyahat kısıtlamalarına yol açan COVID-19 salgını nedeniyle iflas etme noktasına gelmişti.

Alman hükümeti 9 milyar euroluk kurtarma paketi sağlayarak şirketi iflastan korumuştu.

Anahtar Kelimeler:
LufthansaKoronavirüs
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Tc vatandaş 2020-06-16 16:38:55

Dünyanın sonu artık 2020 den sonra artık hiç bişe beklemicen ortada herşey hastalık dünyanın dört biryanını sarmış hep biz insanların hırs para gudumsüzlüğü insanlığımızı kaybettik Allah'ta nasip ediyor bin şükür Allahım senden gelen herşeye bin şükürler olsun çok yüce büyük rabbim hakikat sahibi Allahım sen bizleri affet bağışla kalbimizle vicdanımızla sana sığındık senden başka sahibimiz senden başka ilah yoktur şüphesizki ya Resul Allah

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